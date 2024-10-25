Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о взаимной военной помощи России и КНДР - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/kndr-1980005708.html
Путин высказался о взаимной военной помощи России и КНДР
Путин высказался о взаимной военной помощи России и КНДР - РИА Новости, 25.10.2024
Путин высказался о взаимной военной помощи России и КНДР
Вопрос оказания взаимной военной помощи - дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли только учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:48
2024-10-25T11:48
россия
украина
пхеньян
владимир путин
ольга скабеева
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вопрос оказания взаимной военной помощи - дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли только учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью. "Я хочу сказать, что это наше суверенное решение, будем мы применять что-то, не будем, где, как, нужно ли нам это, или мы будем заниматься, допустим, только проведением каких-то учений, подготовкой, передачей какого-то опыта – это наше дело. Также, как нам все время говорят, что это дело той же Украины, как она будет обеспечивать свою безопасность, с НАТО, без НАТО", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20240618/kndr-1953549904.html
россия
украина
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_67d8d24e38872e87562ef9e8c4a82e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, пхеньян, владимир путин, ольга скабеева, нато, оон
Россия, Украина, Пхеньян, Владимир Путин, Ольга Скабеева, НАТО, ООН
Путин высказался о взаимной военной помощи России и КНДР

Путин: вопрос оказания взаимной военной помощи - дело только России и КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вопрос оказания взаимной военной помощи - дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли только учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью.
"Я хочу сказать, что это наше суверенное решение, будем мы применять что-то, не будем, где, как, нужно ли нам это, или мы будем заниматься, допустим, только проведением каких-то учений, подготовкой, передачей какого-то опыта – это наше дело. Также, как нам все время говорят, что это дело той же Украины, как она будет обеспечивать свою безопасность, с НАТО, без НАТО", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин напомнил, что СССР первым в мире признал КНДР
18 июня, 01:08
 
РоссияУкраинаПхеньянВладимир ПутинОльга СкабееваНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала