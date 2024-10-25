https://ria.ru/20241025/kndr-1980005708.html

Путин высказался о взаимной военной помощи России и КНДР

Путин высказался о взаимной военной помощи России и КНДР - РИА Новости, 25.10.2024

Путин высказался о взаимной военной помощи России и КНДР

Вопрос оказания взаимной военной помощи - дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли только учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:48

2024-10-25T11:48

2024-10-25T11:48

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вопрос оказания взаимной военной помощи - дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли только учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью. "Я хочу сказать, что это наше суверенное решение, будем мы применять что-то, не будем, где, как, нужно ли нам это, или мы будем заниматься, допустим, только проведением каких-то учений, подготовкой, передачей какого-то опыта – это наше дело. Также, как нам все время говорят, что это дело той же Украины, как она будет обеспечивать свою безопасность, с НАТО, без НАТО", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953549904.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, пхеньян, владимир путин, ольга скабеева, нато, оон