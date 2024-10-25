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Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2024
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10:30 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/kndr-1979982187.html
Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях, заявил Песков
Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2024
Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях, заявил Песков
Россия весьма активно развивает связи с КНДР во всех возможных областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:30
2024-10-25T10:30
россия
пхеньян
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия весьма активно развивает связи с КНДР во всех возможных областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Корейская Народная Демократическая Республика - это наш сосед, и мы развиваем весьма активно связи во всех возможных областях", - сказал Песков. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html
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россия, пхеньян, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Пхеньян, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях, заявил Песков

Песков: Россия активно развивает связи с КНДР во всех возможных областях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия весьма активно развивает связи с КНДР во всех возможных областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Корейская Народная Демократическая Республика - это наш сосед, и мы развиваем весьма активно связи во всех возможных областях", - сказал Песков.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
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