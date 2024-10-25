https://ria.ru/20241025/kndr-1979982187.html

Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях, заявил Песков

Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2024

Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях, заявил Песков

Россия весьма активно развивает связи с КНДР во всех возможных областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:30

2024-10-25T10:30

2024-10-25T10:30

россия

пхеньян

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия весьма активно развивает связи с КНДР во всех возможных областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Корейская Народная Демократическая Республика - это наш сосед, и мы развиваем весьма активно связи во всех возможных областях", - сказал Песков. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.

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россия, пхеньян, дмитрий песков, владимир путин