https://ria.ru/20241025/kndr-1979982187.html
Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях, заявил Песков
Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2024
Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях, заявил Песков
Россия весьма активно развивает связи с КНДР во всех возможных областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:30
2024-10-25T10:30
2024-10-25T10:30
россия
пхеньян
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия весьма активно развивает связи с КНДР во всех возможных областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Корейская Народная Демократическая Республика - это наш сосед, и мы развиваем весьма активно связи во всех возможных областях", - сказал Песков. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html
россия
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Пхеньян, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях, заявил Песков
Песков: Россия активно развивает связи с КНДР во всех возможных областях