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Провинция Ляонин углубит промышленное сотрудничество с регионами России - РИА Новости, 25.10.2024
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12:36 25.10.2024 (обновлено: 12:52 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/kitay-1980024767.html
Провинция Ляонин углубит промышленное сотрудничество с регионами России
Провинция Ляонин углубит промышленное сотрудничество с регионами России - РИА Новости, 25.10.2024
Провинция Ляонин углубит промышленное сотрудничество с регионами России
Провинция Ляонин готова углублять сотрудничество в сфере промышленности со всеми регионами России, заявил губернатор народного правительства провинции Ли Лэчэн. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:36
2024-10-25T12:52
экономика
россия
ляонин
шэньян
китай
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Провинция Ляонин готова углублять сотрудничество в сфере промышленности со всеми регионами России, заявил губернатор народного правительства провинции Ли Лэчэн. "Мы готовы углублять сотрудничество в сфере промышленности со всеми регионами России, продолжать расширять двусторонние инвестиции, а также содействовать реализации ряда высококачественных проектов сотрудничества в сферах производства высокотехнологичного оборудования, энергетики, тонких химических технологий, сельского хозяйства и так далее", - сказал Ли Лэчэн, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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экономика, россия, ляонин, шэньян, китай
Экономика, Россия, Ляонин, Шэньян, Китай
Провинция Ляонин углубит промышленное сотрудничество с регионами России

Губернатор: Ляонин углубит промышленное сотрудничество со всеми регионами РФ

© Фото : пресс-служба губернатора Архангельской областиВторой Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шэньян, КНР
Второй Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шэньян, КНР - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Архангельской области
Второй Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шэньян, КНР
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Провинция Ляонин готова углублять сотрудничество в сфере промышленности со всеми регионами России, заявил губернатор народного правительства провинции Ли Лэчэн.
"Мы готовы углублять сотрудничество в сфере промышленности со всеми регионами России, продолжать расширять двусторонние инвестиции, а также содействовать реализации ряда высококачественных проектов сотрудничества в сферах производства высокотехнологичного оборудования, энергетики, тонких химических технологий, сельского хозяйства и так далее", - сказал Ли Лэчэн, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества.
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
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ЭкономикаРоссияЛяонинШэньянКитай
 
 
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