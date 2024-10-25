https://ria.ru/20241025/kitay-1980024767.html

Провинция Ляонин углубит промышленное сотрудничество с регионами России

Провинция Ляонин углубит промышленное сотрудничество с регионами России - РИА Новости, 25.10.2024

Провинция Ляонин углубит промышленное сотрудничество с регионами России

Провинция Ляонин готова углублять сотрудничество в сфере промышленности со всеми регионами России, заявил губернатор народного правительства провинции Ли Лэчэн. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:36

2024-10-25T12:36

2024-10-25T12:52

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россия

ляонин

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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Провинция Ляонин готова углублять сотрудничество в сфере промышленности со всеми регионами России, заявил губернатор народного правительства провинции Ли Лэчэн. "Мы готовы углублять сотрудничество в сфере промышленности со всеми регионами России, продолжать расширять двусторонние инвестиции, а также содействовать реализации ряда высококачественных проектов сотрудничества в сферах производства высокотехнологичного оборудования, энергетики, тонких химических технологий, сельского хозяйства и так далее", - сказал Ли Лэчэн, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

россия

ляонин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, ляонин, шэньян, китай