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В Китае женщину приговорили к смертной казни за похищение 17 детей - РИА Новости, 25.10.2024
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14:09 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/kitaj-1980071310.html
В Китае женщину приговорили к смертной казни за похищение 17 детей
В Китае женщину приговорили к смертной казни за похищение 17 детей - РИА Новости, 25.10.2024
В Китае женщину приговорили к смертной казни за похищение 17 детей
Суд в провинции Гуйчжоу на юге Китая приговорил к смертной казни женщину, которая похитила и продала 17 детей, уточнив смертный приговор, вынесенный год назад,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:09
2024-10-25T14:09
в мире
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китай
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в провинции Гуйчжоу на юге Китая приговорил к смертной казни женщину, которая похитила и продала 17 детей, уточнив смертный приговор, вынесенный год назад, следует из заявления, опубликованного на сайте Верховной народной прокуратуры КНР. "Народный суд средней инстанции города Гуйян (административный центр провинции Гуйчжоу - ред.) признал Юй Хуаин виновной в похищении и продаже детей… Приговорил ее к смертной казни, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества", - говорится в заявлении. Газета "Синьцзинбао" сообщает, что на суде Юй Хуаин была безразлична к потерпевшим и не выказывала раскаяния. Издание отмечает, что в сентябре 2023 года суд Гуйяна уже приговорил Юй Хуаин к смерти, но были обнаружены новые жертвы преступления, и дело отправили на повторное рассмотрение. Суд выяснил, что подсудимая похитила 17 детей, а не 11, как считалось ранее. По информации издания, первым, кого продала Юй Хуаин, стал ее собственный ребенок. В 2004 году она уже была арестована за похищение и продажу детей, но ей удалось выдать себя за другого человека и в результате она была приговорена всего к 8 годам тюрьмы. После выхода на свободу она продолжила свою преступную деятельность.
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в мире, гуйчжоу, китай, гуйян
В мире, Гуйчжоу, Китай, Гуйян
В Китае женщину приговорили к смертной казни за похищение 17 детей

В Китае женщину, похитившую и продавшую 17 детей, приговорили к смертной казни

CC BY-SA 2.0 / John Seb Barber / Police vanКитайская полиция
Китайская полиция - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
CC BY-SA 2.0 / John Seb Barber / Police van
Китайская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в провинции Гуйчжоу на юге Китая приговорил к смертной казни женщину, которая похитила и продала 17 детей, уточнив смертный приговор, вынесенный год назад, следует из заявления, опубликованного на сайте Верховной народной прокуратуры КНР.
"Народный суд средней инстанции города Гуйян (административный центр провинции Гуйчжоу - ред.) признал Юй Хуаин виновной в похищении и продаже детей… Приговорил ее к смертной казни, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества", - говорится в заявлении.
Газета "Синьцзинбао" сообщает, что на суде Юй Хуаин была безразлична к потерпевшим и не выказывала раскаяния.
Издание отмечает, что в сентябре 2023 года суд Гуйяна уже приговорил Юй Хуаин к смерти, но были обнаружены новые жертвы преступления, и дело отправили на повторное рассмотрение. Суд выяснил, что подсудимая похитила 17 детей, а не 11, как считалось ранее.
По информации издания, первым, кого продала Юй Хуаин, стал ее собственный ребенок. В 2004 году она уже была арестована за похищение и продажу детей, но ей удалось выдать себя за другого человека и в результате она была приговорена всего к 8 годам тюрьмы. После выхода на свободу она продолжила свою преступную деятельность.
Экс-глава Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу Чжун Ян - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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В миреГуйчжоуКитайГуйян
 
 
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