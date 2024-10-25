https://ria.ru/20241025/khimki-1980123466.html
В Химках благоустроили 25 дворовых территорий
В Химках благоустроили 25 дворовых территорий - РИА Новости, 25.10.2024
В Химках благоустроили 25 дворовых территорий
В Химках завершился сезон благоустройства, специалисты привели в порядок 25 дворовых территорий во всех микрорайонах городского округа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:46
2024-10-25T16:46
2024-10-25T17:38
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980120140_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0a4c9514180d966bff25aa8444f71c67.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Химках завершился сезон благоустройства, специалисты привели в порядок 25 дворовых территорий во всех микрорайонах городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Обновление дворов проводили комплексно, график адресов составили по обращениям жителей. Специалисты заменили информационные стенды и системы наружного освещения, установили новые бордюры, ограждения и малые архитектурные формы. Во всех дворах провели озеленение и установили системы видеонаблюдения. "Делаем дворы уютными, комфортными и, конечно, самое главное — безопасными. Устанавливаем современные игровые городки, спортплощадки, приводим в порядок территорию по периметру дворов. Работы ведем при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева", – отметил глава городского округа Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.Там, где это было необходимо, провели замену дорожного покрытия. Во дворах отремонтировали пешеходные коммуникации и автомобильные проезды, а также нанесли новую парковочную разметку. Кроме того, специалисты благоустроили детские площадки, во дворах появились новые игровые комплексы и спортивные городки. Профильные подразделения уже приступили к формированию списка адресов для проведения работ в 2025 году. План работ будет подготовлен на основе пожеланий и обращений жителей.
https://realty.ria.ru/20241009/metrogiprotrans-1977098404.html
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химки (городской округ в московской области)
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дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Химки (городской округ в Московской области)
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Химках завершился сезон благоустройства, специалисты привели в порядок 25 дворовых территорий во всех микрорайонах городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Обновление дворов проводили комплексно, график адресов составили по обращениям жителей. Специалисты заменили информационные стенды и системы наружного освещения, установили новые бордюры, ограждения и малые архитектурные формы. Во всех дворах провели озеленение и установили системы видеонаблюдения.
"Делаем дворы уютными, комфортными и, конечно, самое главное — безопасными. Устанавливаем современные игровые городки, спортплощадки, приводим в порядок территорию по периметру дворов. Работы ведем при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева", – отметил глава городского округа Дмитрий Волошин
, его слова приводит пресс-служба.
Там, где это было необходимо, провели замену дорожного покрытия. Во дворах отремонтировали пешеходные коммуникации и автомобильные проезды, а также нанесли новую парковочную разметку. Кроме того, специалисты благоустроили детские площадки, во дворах появились новые игровые комплексы и спортивные городки.
Профильные подразделения уже приступили к формированию списка адресов для проведения работ в 2025 году. План работ будет подготовлен на основе пожеланий и обращений жителей.