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ДУМ РФ на Всемирном совете "Халяль" предложило создать структуру при БРИКС
ДУМ РФ на Всемирном совете "Халяль" предложило создать структуру при БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
ДУМ РФ на Всемирном совете "Халяль" предложило создать структуру при БРИКС
Делегация Международного центра стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на заседании... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:34
2024-10-25T19:34
2024-10-25T19:34
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Делегация Международного центра стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на заседании Всемирного совета "Халяль" в Южно-Африканской Республике выступила с предложением о создании специальной халяль-структуры при БРИКС, сообщил РИА Новости генеральный директор МЦСиС Айдар Газизов. Генеральная ассамблея Всемирного совета "Халяль" проходила в Дурбане (ЮАР) с 21 по 24 октября. "В своем выступлении перед участниками и делегатами Всемирного совета "Халяль" российская делегация выступила с предложением о создании специального органа "Халяль" при БРИКС. Учитывая большое значение заседания мировых политических лидеров в Казани, где в том числе было уделено внимание вопросам продовольственной безопасности, мы предложили партнерам и коллегам такой проект. Члены совета получили приглашение посетить Россию для расширения международного взаимодействия, в том числе и для участия в международном конгрессе "Халяль", ежегодно проводимой нами в Москве в рамках крупнейшей выставки "Продэкспо", - рассказал Газизов РИА Новости. Он также отметил, что обсудил дальнейшие шаги по созданию халяль-структуры при БРИКС с представителями стран Европы, Азии и Африки. "Наши коллеги при подписании с МЦСиС меморандумов о сотрудничестве выразили готовность работать в этом направлении с учетом большой потребительской способности арабо-мусульманских государств, а также продовольственной безопасности. На долю стран БРИКС, например, сегодня в производстве пшеницы, риса и других сельхозкультур приходится половина мировых объемов", - добавил он. По его словам, инициативы россиян о создании структуры "Халяль" при БРИКС открывают новые возможности для активного развития экономических взаимоотношений России и других стран. "В первую очередь, мы говорим об арабо-мусульманском мире, но проект создания нового органа при БРИКС не имеет каких-либо географических рамок, он значительно шире", - заключил Газизов.
https://ria.ru/20241025/roskachestvo-1979957048.html
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европа, азия, африка, брикс
Европа, Азия, Африка, БРИКС
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Делегация Международного центра стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на заседании Всемирного совета "Халяль" в Южно-Африканской Республике выступила с предложением о создании специальной халяль-структуры при БРИКС, сообщил РИА Новости генеральный директор МЦСиС Айдар Газизов.
Генеральная ассамблея Всемирного совета "Халяль" проходила в Дурбане (ЮАР) с 21 по 24 октября.
"В своем выступлении перед участниками и делегатами Всемирного совета "Халяль" российская делегация выступила с предложением о создании специального органа "Халяль" при БРИКС. Учитывая большое значение заседания мировых политических лидеров в Казани, где в том числе было уделено внимание вопросам продовольственной безопасности, мы предложили партнерам и коллегам такой проект. Члены совета получили приглашение посетить Россию для расширения международного взаимодействия, в том числе и для участия в международном конгрессе "Халяль", ежегодно проводимой нами в Москве в рамках крупнейшей выставки "Продэкспо", - рассказал Газизов РИА Новости.
Он также отметил, что обсудил дальнейшие шаги по созданию халяль-структуры при БРИКС с представителями стран Европы, Азии и Африки.
"Наши коллеги при подписании с МЦСиС меморандумов о сотрудничестве выразили готовность работать в этом направлении с учетом большой потребительской способности арабо-мусульманских государств, а также продовольственной безопасности. На долю стран БРИКС, например, сегодня в производстве пшеницы, риса и других сельхозкультур приходится половина мировых объемов", - добавил он.
По его словам, инициативы россиян о создании структуры "Халяль" при БРИКС открывают новые возможности для активного развития экономических взаимоотношений России и других стран.
"В первую очередь, мы говорим об арабо-мусульманском мире, но проект создания нового органа при БРИКС не имеет каких-либо географических рамок, он значительно шире", - заключил Газизов.