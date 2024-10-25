https://ria.ru/20241025/khalyal-1980174302.html

ДУМ РФ на Всемирном совете "Халяль" предложило создать структуру при БРИКС

ДУМ РФ на Всемирном совете "Халяль" предложило создать структуру при БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

ДУМ РФ на Всемирном совете "Халяль" предложило создать структуру при БРИКС

Делегация Международного центра стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на заседании... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:34

2024-10-25T19:34

2024-10-25T19:34

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Делегация Международного центра стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на заседании Всемирного совета "Халяль" в Южно-Африканской Республике выступила с предложением о создании специальной халяль-структуры при БРИКС, сообщил РИА Новости генеральный директор МЦСиС Айдар Газизов. Генеральная ассамблея Всемирного совета "Халяль" проходила в Дурбане (ЮАР) с 21 по 24 октября. "В своем выступлении перед участниками и делегатами Всемирного совета "Халяль" российская делегация выступила с предложением о создании специального органа "Халяль" при БРИКС. Учитывая большое значение заседания мировых политических лидеров в Казани, где в том числе было уделено внимание вопросам продовольственной безопасности, мы предложили партнерам и коллегам такой проект. Члены совета получили приглашение посетить Россию для расширения международного взаимодействия, в том числе и для участия в международном конгрессе "Халяль", ежегодно проводимой нами в Москве в рамках крупнейшей выставки "Продэкспо", - рассказал Газизов РИА Новости. Он также отметил, что обсудил дальнейшие шаги по созданию халяль-структуры при БРИКС с представителями стран Европы, Азии и Африки. "Наши коллеги при подписании с МЦСиС меморандумов о сотрудничестве выразили готовность работать в этом направлении с учетом большой потребительской способности арабо-мусульманских государств, а также продовольственной безопасности. На долю стран БРИКС, например, сегодня в производстве пшеницы, риса и других сельхозкультур приходится половина мировых объемов", - добавил он. По его словам, инициативы россиян о создании структуры "Халяль" при БРИКС открывают новые возможности для активного развития экономических взаимоотношений России и других стран. "В первую очередь, мы говорим об арабо-мусульманском мире, но проект создания нового органа при БРИКС не имеет каких-либо географических рамок, он значительно шире", - заключил Газизов.

https://ria.ru/20241025/roskachestvo-1979957048.html

https://ria.ru/20241021/khalyal-1979147788.html

https://ria.ru/20241025/minfin-1980156824.html

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