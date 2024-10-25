https://ria.ru/20241025/kapremont-1979996044.html

В Ростовской области до конца 2024 года завершат капремонт еще 20 школ

В Ростовской области до конца 2024 года завершат капремонт еще 20 школ - РИА Новости, 25.10.2024

В Ростовской области до конца 2024 года завершат капремонт еще 20 школ

Капитальный ремонт еще 20 школ будет завершен в Ростовской области до конца текущего года, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:22

2024-10-25T11:22

2024-10-25T11:22

ростовская область

александр ищенко

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт еще 20 школ будет завершен в Ростовской области до конца текущего года, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. На заседании областного парламента в пятницу состоялся "правительственный час" по вопросу "Современные вызовы и возможности развития региональной системы образования". По словам Ищенко, задачи по развитию образования находятся в центре внимания депутатов. В текущем году каждый четвертый рубль областного бюджета был направлен именно на сферу образования. Среди задач, которые еще предстоит решить органам власти и депутатам, - обеспечение достаточного количества школ и детсадов в муниципалитетах региона. При этом объекты образования должны быть в надлежащем состоянии, оснащены в соответствии с современными требованиями, убеждены депутаты. "На сегодняшний день из областного бюджета за три года выделены средства на капитальный ремонт 144 школ, из них 86 уже капитально отремонтированы. До конца текущего года еще на 20 объектах будет завершен ремонт", - сказал председатель регионального законодательного собрания. Он отметил, что необходимо и строить новые школы там, где они нужны. По информации министерства общего и профессионального образования области, с 2019 года в регионе построены 32 школы, до 2025 года планируется построить еще 12. По словам зампредседателя законодательного собрания области Светланы Мананкиной, благодаря весомым вложениям региональная система образования работает стабильно и результатиано. "Приведу пример. Доля школ, требующих капитального ремонта, в целом по стране - 40%, в ЮФО - 24%, в Ростовской области - 9%. До 2030 года нам предстоит привести и их в порядок. При набранном темпе считаю, что эта задача достижима", - отметила она. Еще одна задача в образовательной сфере, по словам Ищенко, - кадровая обеспеченность, которая касается не только заполнения свободных вакансий, но и распределения нагрузки на педагогов с учетом разнообразных параметров. "Уверен, что все задачи, поставленные в сфере образования, будут выполнены", - заключил он.

https://ria.ru/20241021/rostov-1979180587.html

ростовская область

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александр ищенко, ростовская область