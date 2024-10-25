https://ria.ru/20241025/kamchatka-1979966885.html

Солодов: новые аэровокзал и больницу на Камчатке сдадут к Новому году

Солодов: новые аэровокзал и больницу на Камчатке сдадут к Новому году - РИА Новости, 25.10.2024

Солодов: новые аэровокзал и больницу на Камчатке сдадут к Новому году

Готовность строящихся краевой больницы и аэровокзального комплекса на Камчатке к новому году составит 100%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:03

2024-10-25T09:03

2024-10-25T09:03

камчатский край

петропавловск-камчатский

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости️. Готовность строящихся краевой больницы и аэровокзального комплекса на Камчатке к новому году составит 100%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. "Мы завершили основные строительные работы по двум ключевым объектам - Камчатской краевой больнице и новому аэропорту. Сейчас ведется работа по итоговому завершению объектов и оформлению всей документации. Строительная готовность по обоим объектам к концу года должна составить 100% и уже со следующего года жители Камчатки смогут оценить комфорт нового аэровокзального комплекса и новое качество медуслуг в краевой больнице" , - написал губернатор. Он отметил, что предстоит провести пуско-наладочные работы и получить все необходимые документы по вводу объектов в эксплуатацию. Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в городе Елизово начали строить в 2018 году. Проект модернизации включает в себя строительство нового пассажирского терминала площадью более 50 тысяч квадратных метров, который будет обслуживать пассажиров внутрироссийских и международных рейсов. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница на 120 номеров и деловой центр. Новую Камчатскую краевую больницу начали строить в 2011 году. Она рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составит более 63 тысяч квадратных метров, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составит более 41 гектара.

https://realty.ria.ru/20240906/vasta-1971079924.html

петропавловск-камчатский

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петропавловск-камчатский, камчатка, россия, владимир солодов, ирек файзуллин