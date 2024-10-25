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"Хезболла" заявила об атаке израильской военной базы Вилон
"Хезболла" заявила об атаке израильской военной базы Вилон - РИА Новости, 25.10.2024
"Хезболла" заявила об атаке израильской военной базы Вилон
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали группой беспилотников израильскую военную базу Вилон в пригороде Сафад (Цфат), говорится в заявлении... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:28
2024-10-25T17:28
2024-10-25T17:36
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в мире
хезболла
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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали группой беспилотников израильскую военную базу Вилон в пригороде Сафад (Цфат), говорится в заявлении пресс-службы движения в пятницу."Бойцы исламского сопротивления атаковали группой беспилотников-камикадзе базу стратегического запаса дивизий 36 и 210 на востоке города Сафад", - сообщает пресс-служба.Согласно заявлению, были нанесены точечные удары, поразившие поставленные цели.
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хезболла
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Хезболла
"Хезболла" заявила об атаке израильской военной базы Вилон
"Хезболла" заявила об атаке беспилотниками израильской военной базы Вилон