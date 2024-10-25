https://ria.ru/20241025/izrail-1980136871.html

"Хезболла" заявила об атаке израильской военной базы Вилон

"Хезболла" заявила об атаке израильской военной базы Вилон - РИА Новости, 25.10.2024

"Хезболла" заявила об атаке израильской военной базы Вилон

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали группой беспилотников израильскую военную базу Вилон в пригороде Сафад (Цфат), говорится в заявлении... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:28

2024-10-25T17:28

2024-10-25T17:36

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg

БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали группой беспилотников израильскую военную базу Вилон в пригороде Сафад (Цфат), говорится в заявлении пресс-службы движения в пятницу."Бойцы исламского сопротивления атаковали группой беспилотников-камикадзе базу стратегического запаса дивизий 36 и 210 на востоке города Сафад", - сообщает пресс-служба.Согласно заявлению, были нанесены точечные удары, поразившие поставленные цели.

https://ria.ru/20241022/bpla-1979385194.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хезболла