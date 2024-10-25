Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила об атаке израильской военной базы Вилон - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 25.10.2024 (обновлено: 17:36 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/izrail-1980136871.html
"Хезболла" заявила об атаке израильской военной базы Вилон
"Хезболла" заявила об атаке израильской военной базы Вилон - РИА Новости, 25.10.2024
"Хезболла" заявила об атаке израильской военной базы Вилон
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали группой беспилотников израильскую военную базу Вилон в пригороде Сафад (Цфат), говорится в заявлении... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:28
2024-10-25T17:36
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg
БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали группой беспилотников израильскую военную базу Вилон в пригороде Сафад (Цфат), говорится в заявлении пресс-службы движения в пятницу."Бойцы исламского сопротивления атаковали группой беспилотников-камикадзе базу стратегического запаса дивизий 36 и 210 на востоке города Сафад", - сообщает пресс-служба.Согласно заявлению, были нанесены точечные удары, поразившие поставленные цели.
https://ria.ru/20241022/bpla-1979385194.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_564:0:3293:2047_1920x0_80_0_0_003ed6c6fd4a2b4846f90aab8387dfa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хезболла
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Хезболла
"Хезболла" заявила об атаке израильской военной базы Вилон

"Хезболла" заявила об атаке беспилотниками израильской военной базы Вилон

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали группой беспилотников израильскую военную базу Вилон в пригороде Сафад (Цфат), говорится в заявлении пресс-службы движения в пятницу.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали группой беспилотников-камикадзе базу стратегического запаса дивизий 36 и 210 на востоке города Сафад", - сообщает пресс-служба.
Согласно заявлению, были нанесены точечные удары, поразившие поставленные цели.
Повреждения резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Израиль признал, что БПЛА "Хезболлы" напрямую поразил резиденцию Нетаньяху
22 октября, 17:27
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала