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В США допустили, что Израиль не отложил атаку на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
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08:32 25.10.2024 (обновлено: 08:50 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/izrail-1979964136.html
В США допустили, что Израиль не отложил атаку на Иран, пишут СМИ
В США допустили, что Израиль не отложил атаку на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
В США допустили, что Израиль не отложил атаку на Иран, пишут СМИ
В США заявили, что не видят признаков того, что Израиль откладывает меры против Ирана из-за утечки американских секретных документов о подготовке к атаке,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T08:32
2024-10-25T08:50
в мире
сша
израиль
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В США заявили, что не видят признаков того, что Израиль откладывает меры против Ирана из-за утечки американских секретных документов о подготовке к атаке, сообщает портал War Zone со ссылкой на американского чиновника.Ранее британская газета Times со ссылкой на источник сообщала, что Израиль отложил атаку на Иран в связи с утечкой американских секретных документов о подготовке к ней и меняет стратегии."Мы не наблюдаем никаких признаков того, что Израиль откладывает какие-либо действия из-за утечки документов", - приводит портал слова неназванного должностного лица.Ранее телеканал CNN сообщал, что США расследуют утечку в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану, которая включает учения израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух-земля". Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети 18 октября. Как сообщает CNN, на них стоит гриф "совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), в который, помимо США, входят Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия.В среду глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что никто из его секретариата не фигурирует в расследовании утечки американских разведданных о подготовке Израиля к атаке на Иран.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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в мире, сша, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В США допустили, что Израиль не отложил атаку на Иран, пишут СМИ

War Zone: в США допустили, что Израиль не отложил атаку на Иран из-за утечки

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В США заявили, что не видят признаков того, что Израиль откладывает меры против Ирана из-за утечки американских секретных документов о подготовке к атаке, сообщает портал War Zone со ссылкой на американского чиновника.
Ранее британская газета Times со ссылкой на источник сообщала, что Израиль отложил атаку на Иран в связи с утечкой американских секретных документов о подготовке к ней и меняет стратегии.
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"Мы не наблюдаем никаких признаков того, что Израиль откладывает какие-либо действия из-за утечки документов", - приводит портал слова неназванного должностного лица.
Ранее телеканал CNN сообщал, что США расследуют утечку в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану, которая включает учения израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух-земля". Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети 18 октября. Как сообщает CNN, на них стоит гриф "совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), в который, помимо США, входят Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия.
В среду глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что никто из его секретариата не фигурирует в расследовании утечки американских разведданных о подготовке Израиля к атаке на Иран.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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