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Минфин: ЕС и США хотят сделать МВФ инструментом политического давления - РИА Новости, 25.10.2024
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18:08 25.10.2024 (обновлено: 18:10 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/instrument-1980150072.html
Минфин: ЕС и США хотят сделать МВФ инструментом политического давления
Минфин: ЕС и США хотят сделать МВФ инструментом политического давления - РИА Новости, 25.10.2024
Минфин: ЕС и США хотят сделать МВФ инструментом политического давления
Евросоюз и США хотят использовать Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк как инструмент политического давления и влияния, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:08
2024-10-25T18:10
экономика
сша
россия
евросоюз
министерство финансов рф (минфин россии)
мвф
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Евросоюз и США хотят использовать Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк как инструмент политического давления и влияния, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Европейский Союз и США не хотят отдавать контроль этих институтов, хотят использовать эти институты, в том числе как инструмент конкуренции и инструмент политического давления, политического влияния", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.Как отметил замминистра, у западных стран нет никакого желания передавать контроль над управлением этими институтами, поэтому Россия не может сидеть сложа руки и ждать, пока Запад решит сделать то, что "лучше для всего мира, для большинства населения мира"."Работаем как раз в рамках нашей повестки БРИКС, в рамках двухсторонних отношений, чтобы развивать собственные институты, собственную финансовую инфраструктуру. По-другому нельзя - это наша ответственность действовать так, а не просто сидеть и ждать у моря погоды", - заключил Чебесков.
https://ria.ru/20241025/minfin-1980149925.html
https://ria.ru/20241025/chebeskov-1980147567.html
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экономика, сша, россия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), мвф, всемирный банк
Экономика, США, Россия, Евросоюз, Министерство финансов РФ (Минфин России), МВФ, Всемирный банк
Минфин: ЕС и США хотят сделать МВФ инструментом политического давления

Замглавы Минфина: ЕС и США хотят сделать МВФ инструментом политического давления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Евросоюз и США хотят использовать Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк как инструмент политического давления и влияния, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Европейский Союз и США не хотят отдавать контроль этих институтов, хотят использовать эти институты, в том числе как инструмент конкуренции и инструмент политического давления, политического влияния", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
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Как отметил замминистра, у западных стран нет никакого желания передавать контроль над управлением этими институтами, поэтому Россия не может сидеть сложа руки и ждать, пока Запад решит сделать то, что "лучше для всего мира, для большинства населения мира".
"Работаем как раз в рамках нашей повестки БРИКС, в рамках двухсторонних отношений, чтобы развивать собственные институты, собственную финансовую инфраструктуру. По-другому нельзя - это наша ответственность действовать так, а не просто сидеть и ждать у моря погоды", - заключил Чебесков.
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ЭкономикаСШАРоссияЕвросоюзМинистерство финансов РФ (Минфин России)МВФВсемирный банк
 
 
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