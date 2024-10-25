https://ria.ru/20241025/instrument-1980150072.html
Минфин: ЕС и США хотят сделать МВФ инструментом политического давления
Минфин: ЕС и США хотят сделать МВФ инструментом политического давления - РИА Новости, 25.10.2024
Минфин: ЕС и США хотят сделать МВФ инструментом политического давления
Евросоюз и США хотят использовать Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк как инструмент политического давления и влияния, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:08
2024-10-25T18:08
2024-10-25T18:10
экономика
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россия
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министерство финансов рф (минфин россии)
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Евросоюз и США хотят использовать Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк как инструмент политического давления и влияния, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Европейский Союз и США не хотят отдавать контроль этих институтов, хотят использовать эти институты, в том числе как инструмент конкуренции и инструмент политического давления, политического влияния", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.Как отметил замминистра, у западных стран нет никакого желания передавать контроль над управлением этими институтами, поэтому Россия не может сидеть сложа руки и ждать, пока Запад решит сделать то, что "лучше для всего мира, для большинства населения мира"."Работаем как раз в рамках нашей повестки БРИКС, в рамках двухсторонних отношений, чтобы развивать собственные институты, собственную финансовую инфраструктуру. По-другому нельзя - это наша ответственность действовать так, а не просто сидеть и ждать у моря погоды", - заключил Чебесков.
https://ria.ru/20241025/minfin-1980149925.html
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экономика, сша, россия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), мвф, всемирный банк
Экономика, США, Россия, Евросоюз, Министерство финансов РФ (Минфин России), МВФ, Всемирный банк
Минфин: ЕС и США хотят сделать МВФ инструментом политического давления
Замглавы Минфина: ЕС и США хотят сделать МВФ инструментом политического давления