https://ria.ru/20241025/inflyatsiya-1980109748.html
Набиуллина рассказала, как ЦБ и правительство борются с инфляцией
Набиуллина рассказала, как ЦБ и правительство борются с инфляцией - РИА Новости, 25.10.2024
Набиуллина рассказала, как ЦБ и правительство борются с инфляцией
Центральный Банк и правительство России борются с инфляцией независимо и каждый по-своему, при этом взаимодействуют по широкому кругу вопросов, сообщила глава... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:16
2024-10-25T16:16
2024-10-25T16:16
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Центральный Банк и правительство России борются с инфляцией независимо и каждый по-своему, при этом взаимодействуют по широкому кругу вопросов, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. "Мне кажется, что у нас единое мнение с правительством - есть меры Центрального Банка и меры правительства, которые влияют на инфляцию, потому что инфляция - это про баланс роста спроса и предложения. Мы, как ЦБ, влияем на спрос... Каждый должен выполнять свою задачу в соответствии с тем набором инструментов и тем мандатом, который есть, но мы с правительством действительно взаимодействуем по широкому кругу вопросов, но в своей области каждый принимает решения независимо", - сказала глава регулятора. Она добавила, что в свою очередь у правительства есть инструменты, которые влияют на сторону предложения. "Для нас всех очень важно расшить "узкие места" в предложении, связанные и с дефицитом рабочей силы, и с узкими местами в инфраструктуре, и стимулированием производительности, инвестиции в рост производительности", - отметила Набиуллина. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980096916.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Набиуллина рассказала, как ЦБ и правительство борются с инфляцией
Набиуллина: ЦБ и правительство борются с инфляцией независимо и каждый по-своему
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Центральный Банк и правительство России борются с инфляцией независимо и каждый по-своему, при этом взаимодействуют по широкому кругу вопросов, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
"Мне кажется, что у нас единое мнение с правительством - есть меры Центрального Банка и меры правительства, которые влияют на инфляцию, потому что инфляция - это про баланс роста спроса и предложения. Мы, как ЦБ, влияем на спрос... Каждый должен выполнять свою задачу в соответствии с тем набором инструментов и тем мандатом, который есть, но мы с правительством действительно взаимодействуем по широкому кругу вопросов, но в своей области каждый принимает решения независимо", - сказала глава регулятора.
Она добавила, что в свою очередь у правительства есть инструменты, которые влияют на сторону предложения. "Для нас всех очень важно расшить "узкие места" в предложении, связанные и с дефицитом рабочей силы, и с узкими местами в инфраструктуре, и стимулированием производительности, инвестиции в рост производительности", - отметила Набиуллина.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.