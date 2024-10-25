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Набиуллина оценила влияние повышения тарифов ЖКХ на инфляцию - РИА Новости, 25.10.2024
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15:45 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/inflyatsiya-1980101286.html
Набиуллина оценила влияние повышения тарифов ЖКХ на инфляцию
Набиуллина оценила влияние повышения тарифов ЖКХ на инфляцию - РИА Новости, 25.10.2024
Набиуллина оценила влияние повышения тарифов ЖКХ на инфляцию
Повышение тарифов ЖКХ и утилизационного сбора на автомобили прибавит к инфляции в РФ около 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:45
2024-10-25T15:45
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Повышение тарифов ЖКХ и утилизационного сбора на автомобили прибавит к инфляции в РФ около 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Что касается тарифов... и про утильсбор, если, конечно, считать прямым эффектом, это дает вклад в инфляцию около 1 процента в совокупности. Но как раз наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы сдерживать эти эффекты и вторичные эффекты, потому что рост и утильсбора, и повышение тарифов на ЖКХ - очень важный фактор, который формирует инфляционные ожидания, а через инфляционные ожидания оказывает влияние в целом на темп роста цен", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Набиуллина отметила, что ЦБ также учитывает влияние курса рубля. "Действительно, в последние месяцы произошло некоторое ослабление. Что касается эффекта переноса, мы (его - ред.) оценку... не меняли. На 10% изменение курса - где-то у нас 0,5 (процентного пункта - ред.) перенос в инфляцию", - добавила она. Глава ЦБ отметила, что если смотреть на более длинные тренды по курсу рубля, то он приблизительно на том уровне, на котором он был год назад.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина оценила влияние повышения тарифов ЖКХ на инфляцию

Набиуллина: рост тарифов ЖКХ и утилизационного сбора прибавит к инфляции 1 п.п.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Повышение тарифов ЖКХ и утилизационного сбора на автомобили прибавит к инфляции в РФ около 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Что касается тарифов... и про утильсбор, если, конечно, считать прямым эффектом, это дает вклад в инфляцию около 1 процента в совокупности. Но как раз наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы сдерживать эти эффекты и вторичные эффекты, потому что рост и утильсбора, и повышение тарифов на ЖКХ - очень важный фактор, который формирует инфляционные ожидания, а через инфляционные ожидания оказывает влияние в целом на темп роста цен", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Набиуллина отметила, что ЦБ также учитывает влияние курса рубля. "Действительно, в последние месяцы произошло некоторое ослабление. Что касается эффекта переноса, мы (его - ред.) оценку... не меняли. На 10% изменение курса - где-то у нас 0,5 (процентного пункта - ред.) перенос в инфляцию", - добавила она.
Глава ЦБ отметила, что если смотреть на более длинные тренды по курсу рубля, то он приблизительно на том уровне, на котором он был год назад.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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