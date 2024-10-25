https://ria.ru/20241025/inflyatsiya-1980101286.html
Набиуллина оценила влияние повышения тарифов ЖКХ на инфляцию
Набиуллина оценила влияние повышения тарифов ЖКХ на инфляцию - РИА Новости, 25.10.2024
Набиуллина оценила влияние повышения тарифов ЖКХ на инфляцию
Повышение тарифов ЖКХ и утилизационного сбора на автомобили прибавит к инфляции в РФ около 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:45
2024-10-25T15:45
2024-10-25T15:45
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931283954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f20cf55cf66b9e9be46e822ddf5dc2ad.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Повышение тарифов ЖКХ и утилизационного сбора на автомобили прибавит к инфляции в РФ около 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Что касается тарифов... и про утильсбор, если, конечно, считать прямым эффектом, это дает вклад в инфляцию около 1 процента в совокупности. Но как раз наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы сдерживать эти эффекты и вторичные эффекты, потому что рост и утильсбора, и повышение тарифов на ЖКХ - очень важный фактор, который формирует инфляционные ожидания, а через инфляционные ожидания оказывает влияние в целом на темп роста цен", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Набиуллина отметила, что ЦБ также учитывает влияние курса рубля. "Действительно, в последние месяцы произошло некоторое ослабление. Что касается эффекта переноса, мы (его - ред.) оценку... не меняли. На 10% изменение курса - где-то у нас 0,5 (процентного пункта - ред.) перенос в инфляцию", - добавила она. Глава ЦБ отметила, что если смотреть на более длинные тренды по курсу рубля, то он приблизительно на том уровне, на котором он был год назад.
https://ria.ru/20241025/inflyatsiya-1980060426.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931283954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a81600658c69bb02f704502e29ac2f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина оценила влияние повышения тарифов ЖКХ на инфляцию
Набиуллина: рост тарифов ЖКХ и утилизационного сбора прибавит к инфляции 1 п.п.
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Повышение тарифов ЖКХ и утилизационного сбора на автомобили прибавит к инфляции в РФ около 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Что касается тарифов... и про утильсбор, если, конечно, считать прямым эффектом, это дает вклад в инфляцию около 1 процента в совокупности. Но как раз наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы сдерживать эти эффекты и вторичные эффекты, потому что рост и утильсбора, и повышение тарифов на ЖКХ - очень важный фактор, который формирует инфляционные ожидания, а через инфляционные ожидания оказывает влияние в целом на темп роста цен", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Набиуллина отметила, что ЦБ также учитывает влияние курса рубля. "Действительно, в последние месяцы произошло некоторое ослабление. Что касается эффекта переноса, мы (его - ред.) оценку... не меняли. На 10% изменение курса - где-то у нас 0,5 (процентного пункта - ред.) перенос в инфляцию", - добавила она.
Глава ЦБ отметила, что если смотреть на более длинные тренды по курсу рубля, то он приблизительно на том уровне, на котором он был год назад.