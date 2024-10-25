https://ria.ru/20241025/inflyatsiya-1980060426.html

ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году

ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5% с 6,5-7%, а также повысил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4,5-5% с 4-4,5%,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:44

2024-10-25T13:44

2024-10-25T13:44

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5% с 6,5-7%, а также повысил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4,5-5% с 4-4,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году.

https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)