https://ria.ru/20241025/inflyatsiya-1980060426.html
ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году
ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году
Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5% с 6,5-7%, а также повысил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4,5-5% с 4-4,5%,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:44
2024-10-25T13:44
2024-10-25T13:44
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5% с 6,5-7%, а также повысил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4,5-5% с 4-4,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году.
https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году
Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 6,5-7% до 8-8,5%