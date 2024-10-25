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ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024
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13:44 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/inflyatsiya-1980060426.html
ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году
ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году
Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5% с 6,5-7%, а также повысил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4,5-5% с 4-4,5%,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:44
2024-10-25T13:44
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5% с 6,5-7%, а также повысил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4,5-5% с 4-4,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году.
https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 6,5-7% до 8-8,5%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5% с 6,5-7%, а также повысил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4,5-5% с 4-4,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 13:40
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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