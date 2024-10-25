https://ria.ru/20241025/indonezija-1979961690.html
Индонезия хочет присоединиться к БРИКС
Индонезия хочет присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
Индонезия хочет присоединиться к БРИКС
Индонезия намерена присоединиться к БРИКС, следует из заявления МИД страны по итогам участия главы ведомства в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:51
2024-10-25T07:51
2024-10-25T08:57
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саммит брикс в казани в 2024 году
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ДЖАКАРТА, 25 окт — РИА Новости. Индонезия намерена присоединиться к БРИКС, следует из заявления МИД страны по итогам участия главы ведомства в саммите БРИКС в Казани. "Министр иностранных дел Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС. <…> Присоединение к БРИКС означает, что Индонезия не выбирает сторону, а укрепляет свои позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами, приверженная укреплению продовольственной безопасности, энергетической устойчивости и сокращению бедности на Глобальном Юге. Индонезия продолжает активно участвовать в различных форумах, включая G20 и G7", — говорится в заявлении МИД страны по итогам участия в форуме. В ведомстве добавили, что на саммите БРИКС Индонезия подтвердила важность глобальной солидарности и призвала к прекращению огня в Палестине и Ливане. "Сугионо подчеркнул роль БРИКС в укреплении сотрудничества между странами Глобального Юга и продвижении общих интересов развивающихся стран. Индонезия подчеркнула необходимость многосторонней реформы, чтобы сделать ее более инклюзивной и представительной на саммите "БРИКС плюс", — отметили в министерстве.
https://ria.ru/20241025/putin-1979960570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, индонезия, казань, палестина, брикс, большая двадцатка, g7, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Индонезия, Казань, Палестина, БРИКС, Большая двадцатка, G7, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Индонезия хочет присоединиться к БРИКС
МИД Индонезии заявил о намерении присоединиться к БРИКС