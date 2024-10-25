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Индонезия хочет присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
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07:51 25.10.2024 (обновлено: 08:57 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/indonezija-1979961690.html
Индонезия хочет присоединиться к БРИКС
Индонезия хочет присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
Индонезия хочет присоединиться к БРИКС
Индонезия намерена присоединиться к БРИКС, следует из заявления МИД страны по итогам участия главы ведомства в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:51
2024-10-25T08:57
в мире
индонезия
казань
палестина
брикс
большая двадцатка
g7
саммит брикс в казани в 2024 году
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ДЖАКАРТА, 25 окт — РИА Новости. Индонезия намерена присоединиться к БРИКС, следует из заявления МИД страны по итогам участия главы ведомства в саммите БРИКС в Казани. "Министр иностранных дел Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС. &lt;…&gt; Присоединение к БРИКС означает, что Индонезия не выбирает сторону, а укрепляет свои позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами, приверженная укреплению продовольственной безопасности, энергетической устойчивости и сокращению бедности на Глобальном Юге. Индонезия продолжает активно участвовать в различных форумах, включая G20 и G7", — говорится в заявлении МИД страны по итогам участия в форуме. В ведомстве добавили, что на саммите БРИКС Индонезия подтвердила важность глобальной солидарности и призвала к прекращению огня в Палестине и Ливане. "Сугионо подчеркнул роль БРИКС в укреплении сотрудничества между странами Глобального Юга и продвижении общих интересов развивающихся стран. Индонезия подчеркнула необходимость многосторонней реформы, чтобы сделать ее более инклюзивной и представительной на саммите "БРИКС плюс", — отметили в министерстве.
https://ria.ru/20241025/putin-1979960570.html
https://ria.ru/20240707/briks-1957969899.html
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в мире, индонезия, казань, палестина, брикс, большая двадцатка, g7, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Индонезия, Казань, Палестина, БРИКС, Большая двадцатка, G7, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Индонезия хочет присоединиться к БРИКС

МИД Индонезии заявил о намерении присоединиться к БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 25 окт — РИА Новости. Индонезия намерена присоединиться к БРИКС, следует из заявления МИД страны по итогам участия главы ведомства в саммите БРИКС в Казани.
"Министр иностранных дел Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС. <…> Присоединение к БРИКС означает, что Индонезия не выбирает сторону, а укрепляет свои позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами, приверженная укреплению продовольственной безопасности, энергетической устойчивости и сокращению бедности на Глобальном Юге. Индонезия продолжает активно участвовать в различных форумах, включая G20 и G7", — говорится в заявлении МИД страны по итогам участия в форуме.
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В ведомстве добавили, что на саммите БРИКС Индонезия подтвердила важность глобальной солидарности и призвала к прекращению огня в Палестине и Ливане.
"Сугионо подчеркнул роль БРИКС в укреплении сотрудничества между странами Глобального Юга и продвижении общих интересов развивающихся стран. Индонезия подчеркнула необходимость многосторонней реформы, чтобы сделать ее более инклюзивной и представительной на саммите "БРИКС плюс", — отметили в министерстве.
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В миреИндонезияКазаньПалестинаБРИКСБольшая двадцаткаG7Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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