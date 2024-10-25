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Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы - РИА Новости, 25.10.2024
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Религия
 
15:06 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/ikona-1980087671.html
Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы
Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы - РИА Новости, 25.10.2024
Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы
Папа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери "Salus Populi Romani" (на латыни – "Покров римского народа"), которая почитается католиками как... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:06
2024-10-25T15:06
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери "Salus Populi Romani" (на латыни – "Покров римского народа"), которая почитается католиками как чудотворная, для архиепархии Божией Матери с центром в Москве. "Святейший отец освятил список иконы "Salus Populi Romani" для архиепархии Божией Матери в Москве. В пятницу, 25 октября, папа Франциск благословил список чудотворной римской иконы "Salus Populi Romani", по преданию написанной самим апостолом Лукой. В этом событии участвовали архиепископ Павел Пецци (глава Конференции католических епископов России и архиепархии Божией Матери с центром в Москве - ред.), ординарий епархии святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель, который в данный момент находится в Риме, и монс. Роландас Макрицкас, недавно назначенный кардиналом и коадъютором Папской Базилики Санта-Мария-Маджоре, где постоянно хранится этот образ Пресвятой Богородицы", – сообщает сайт архиепархии. Все церкви, в которых будет пребывать икона, на время ее пребывания станут местом паломничеств, добавили также в архиепархии.
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москва, россия, франциск (хорхе марио бергольо), в мире
Религия, Москва, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы

Папа Римский освятил икону Богородицы для архиепархии Божией Матери в Москве

© Фото : Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в МосквеПапа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери "Salus Populi Romani"
Папа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери Salus Populi Romani - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве
Папа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери "Salus Populi Romani"
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери "Salus Populi Romani" (на латыни – "Покров римского народа"), которая почитается католиками как чудотворная, для архиепархии Божией Матери с центром в Москве.
"Святейший отец освятил список иконы "Salus Populi Romani" для архиепархии Божией Матери в Москве. В пятницу, 25 октября, папа Франциск благословил список чудотворной римской иконы "Salus Populi Romani", по преданию написанной самим апостолом Лукой. В этом событии участвовали архиепископ Павел Пецци (глава Конференции католических епископов России и архиепархии Божией Матери с центром в Москве - ред.), ординарий епархии святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель, который в данный момент находится в Риме, и монс. Роландас Макрицкас, недавно назначенный кардиналом и коадъютором Папской Базилики Санта-Мария-Маджоре, где постоянно хранится этот образ Пресвятой Богородицы", – сообщает сайт архиепархии.
Все церкви, в которых будет пребывать икона, на время ее пребывания станут местом паломничеств, добавили также в архиепархии.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Папа римский назначил нового католического епископа в России
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РелигияМоскваРоссияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)В мире
 
 
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