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Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы

Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы - РИА Новости, 25.10.2024

Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы

Папа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери "Salus Populi Romani" (на латыни – "Покров римского народа"), которая почитается католиками как... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:06

2024-10-25T15:06

2024-10-25T15:06

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери "Salus Populi Romani" (на латыни – "Покров римского народа"), которая почитается католиками как чудотворная, для архиепархии Божией Матери с центром в Москве. "Святейший отец освятил список иконы "Salus Populi Romani" для архиепархии Божией Матери в Москве. В пятницу, 25 октября, папа Франциск благословил список чудотворной римской иконы "Salus Populi Romani", по преданию написанной самим апостолом Лукой. В этом событии участвовали архиепископ Павел Пецци (глава Конференции католических епископов России и архиепархии Божией Матери с центром в Москве - ред.), ординарий епархии святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель, который в данный момент находится в Риме, и монс. Роландас Макрицкас, недавно назначенный кардиналом и коадъютором Папской Базилики Санта-Мария-Маджоре, где постоянно хранится этот образ Пресвятой Богородицы", – сообщает сайт архиепархии. Все церкви, в которых будет пребывать икона, на время ее пребывания станут местом паломничеств, добавили также в архиепархии.

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