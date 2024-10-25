Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы
Папа Римский освятил икону Богородицы для архиепархии Божией Матери в Москве
© Фото : Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в МосквеПапа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери "Salus Populi Romani"
Папа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери "Salus Populi Romani"
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери "Salus Populi Romani" (на латыни – "Покров римского народа"), которая почитается католиками как чудотворная, для архиепархии Божией Матери с центром в Москве.
"Святейший отец освятил список иконы "Salus Populi Romani" для архиепархии Божией Матери в Москве. В пятницу, 25 октября, папа Франциск благословил список чудотворной римской иконы "Salus Populi Romani", по преданию написанной самим апостолом Лукой. В этом событии участвовали архиепископ Павел Пецци (глава Конференции католических епископов России и архиепархии Божией Матери с центром в Москве - ред.), ординарий епархии святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель, который в данный момент находится в Риме, и монс. Роландас Макрицкас, недавно назначенный кардиналом и коадъютором Папской Базилики Санта-Мария-Маджоре, где постоянно хранится этот образ Пресвятой Богородицы", – сообщает сайт архиепархии.
Все церкви, в которых будет пребывать икона, на время ее пребывания станут местом паломничеств, добавили также в архиепархии.
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