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Следователь попросил суд арестовать Гуфа по делу о грабеже - РИА Новости, 25.10.2024
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Шоубиз
 
17:00 25.10.2024 (обновлено: 17:17 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/guf-1980129217.html
Следователь попросил суд арестовать Гуфа по делу о грабеже
Следователь попросил суд арестовать Гуфа по делу о грабеже - РИА Новости, 25.10.2024
Следователь попросил суд арестовать Гуфа по делу о грабеже
Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:00
2024-10-25T17:17
шоубиз
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении рэпера Гуфа (Алексея Долматова), сообщили РИА Новости в суде."Наро-Фоминским городским судом Московской области зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Долматова Алексея Сергеевича", - сказала собеседница агентства.Дело возбуждено по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). Накануне рэпера допросили в МВД. После данного инцидента на рэпера уже был составлен протокол о мелком хулиганстве.
https://ria.ru/20241024/guf-1979852471.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Шоубиз, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Следователь попросил суд арестовать Гуфа по делу о грабеже

Следователь попросил Наро-Фоминский суд арестовать рэпера Гуфа по делу о грабеже

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении рэпера Гуфа (Алексея Долматова), сообщили РИА Новости в суде.
"Наро-Фоминским городским судом Московской области зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Долматова Алексея Сергеевича", - сказала собеседница агентства.
Дело возбуждено по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). Накануне рэпера допросили в МВД. После данного инцидента на рэпера уже был составлен протокол о мелком хулиганстве.
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Гуф извинился перед полицейскими в Подмосковье за хулиганскую выходку
24 октября, 16:58
 
ШоубизПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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