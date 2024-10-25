https://ria.ru/20241025/guf-1980129217.html
Следователь попросил суд арестовать Гуфа по делу о грабеже
Следователь попросил суд арестовать Гуфа по делу о грабеже - РИА Новости, 25.10.2024
Следователь попросил суд арестовать Гуфа по делу о грабеже
Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:00
2024-10-25T17:00
2024-10-25T17:17
шоубиз
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867377597_0:233:3076:1963_1920x0_80_0_0_d1cf198e0fac4641fc431be498595dde.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении рэпера Гуфа (Алексея Долматова), сообщили РИА Новости в суде."Наро-Фоминским городским судом Московской области зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Долматова Алексея Сергеевича", - сказала собеседница агентства.Дело возбуждено по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). Накануне рэпера допросили в МВД. После данного инцидента на рэпера уже был составлен протокол о мелком хулиганстве.
https://ria.ru/20241024/guf-1979852471.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867377597_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_1d2e2f36fcc21c7e703de9f4b63086fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Шоубиз, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Следователь попросил суд арестовать Гуфа по делу о грабеже
Следователь попросил Наро-Фоминский суд арестовать рэпера Гуфа по делу о грабеже