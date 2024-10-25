https://ria.ru/20241025/guf-1980129217.html

Следователь попросил суд арестовать Гуфа по делу о грабеже

Следователь попросил суд арестовать Гуфа по делу о грабеже - РИА Новости, 25.10.2024

Следователь попросил суд арестовать Гуфа по делу о грабеже

Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:00

2024-10-25T17:00

2024-10-25T17:17

шоубиз

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении рэпера Гуфа (Алексея Долматова), сообщили РИА Новости в суде."Наро-Фоминским городским судом Московской области зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Долматова Алексея Сергеевича", - сказала собеседница агентства.Дело возбуждено по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). Накануне рэпера допросили в МВД. После данного инцидента на рэпера уже был составлен протокол о мелком хулиганстве.

https://ria.ru/20241024/guf-1979852471.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье)