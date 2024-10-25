https://ria.ru/20241025/gruziya-1980020193.html

Жителей Грузии предостерегли от захвата здания ЦИК во время выборов

Жителей Грузии предостерегли от захвата здания ЦИК во время выборов - РИА Новости, 25.10.2024

Жителей Грузии предостерегли от захвата здания ЦИК во время выборов

Захват или блокирование здания Центральной избирательной комиссии Грузии будет наказываться лишением свободы, говорится в постановлении грузинского... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:29

2024-10-25T12:29

2024-10-25T13:18

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ТБИЛИСИ, 25 окт - РИА Новости. Захват или блокирование здания Центральной избирательной комиссии Грузии будет наказываться лишением свободы, говорится в постановлении грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, опубликованном на сайте правительства за день до выборов. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо пройти 5% барьер. Партия, набравшая более всех голосов, сможет представить кандидата в премьеры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Обновленный указ был подписан премьером 23 октября. В документе уточняется список стратегических объектов, блокирование которых будет уголовно наказываться. Среди них, помимо здания ЦИК, здание правительства, президента, парламента, мэрии, здание посольств, пограничные пункты, железнодорожные станции, метро и аэропорты. "Захват или блокирование объекта стратегического или особого значения в террористических целях наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Деяние, предусмотренное первой частью данной статьи, повлекшее гибель человека или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо бессрочным лишением свободы", - говорится в постановлении. Основными конкурентами на выборах являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно, выступающей за сближение с Западом. Представители "Грузинской мечты" неоднократно заявляли, что все указывает на то, что оппозиция вместе с неправительственными организациями попытаются совершить государственный переворот.

https://ria.ru/20241017/politolog-1978487416.html

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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе