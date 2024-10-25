https://ria.ru/20241025/gruziya-1980020193.html
Жителей Грузии предостерегли от захвата здания ЦИК во время выборов
Жителей Грузии предостерегли от захвата здания ЦИК во время выборов - РИА Новости, 25.10.2024
Жителей Грузии предостерегли от захвата здания ЦИК во время выборов
Захват или блокирование здания Центральной избирательной комиссии Грузии будет наказываться лишением свободы, говорится в постановлении грузинского... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:29
2024-10-25T12:29
2024-10-25T13:18
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ТБИЛИСИ, 25 окт - РИА Новости. Захват или блокирование здания Центральной избирательной комиссии Грузии будет наказываться лишением свободы, говорится в постановлении грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, опубликованном на сайте правительства за день до выборов. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо пройти 5% барьер. Партия, набравшая более всех голосов, сможет представить кандидата в премьеры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Обновленный указ был подписан премьером 23 октября. В документе уточняется список стратегических объектов, блокирование которых будет уголовно наказываться. Среди них, помимо здания ЦИК, здание правительства, президента, парламента, мэрии, здание посольств, пограничные пункты, железнодорожные станции, метро и аэропорты. "Захват или блокирование объекта стратегического или особого значения в террористических целях наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Деяние, предусмотренное первой частью данной статьи, повлекшее гибель человека или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо бессрочным лишением свободы", - говорится в постановлении. Основными конкурентами на выборах являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно, выступающей за сближение с Западом. Представители "Грузинской мечты" неоднократно заявляли, что все указывает на то, что оппозиция вместе с неправительственными организациями попытаются совершить государственный переворот.
https://ria.ru/20241017/politolog-1978487416.html
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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе
Жителей Грузии предостерегли от захвата здания ЦИК во время выборов
Правительство Грузии: блокировка или захват здания ЦИК грозит лишением свободы
ТБИЛИСИ, 25 окт - РИА Новости. Захват или блокирование здания Центральной избирательной комиссии Грузии будет наказываться лишением свободы, говорится в постановлении грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, опубликованном на сайте правительства за день до выборов.
В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо пройти 5% барьер. Партия, набравшая более всех голосов, сможет представить кандидата в премьеры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150.
Обновленный указ был подписан премьером 23 октября. В документе уточняется список стратегических объектов, блокирование которых будет уголовно наказываться. Среди них, помимо здания ЦИК, здание правительства, президента, парламента, мэрии, здание посольств, пограничные пункты, железнодорожные станции, метро и аэропорты.
"Захват или блокирование объекта стратегического или особого значения в террористических целях наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Деяние, предусмотренное первой частью данной статьи, повлекшее гибель человека или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо бессрочным лишением свободы", - говорится в постановлении.
Основными конкурентами на выборах являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией
и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно, выступающей за сближение с Западом.
Представители "Грузинской мечты" неоднократно заявляли, что все указывает на то, что оппозиция вместе с неправительственными организациями попытаются совершить государственный переворот.