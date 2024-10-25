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В трех округах Запорожской области ввели графики отключения электроэнергии

В трех округах Запорожской области ввели графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 25.10.2024

В трех округах Запорожской области ввели графики отключения электроэнергии

Графики временного ограничения потребления электроэнергии введены в трех муниципальных округах Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:49

2024-10-25T18:49

2024-10-25T18:49

запорожская область

евгений балицкий

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Графики временного ограничения потребления электроэнергии введены в трех муниципальных округах Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Принято решение ввести в действие графики временного ограничения потребления электроэнергии в Куйбышевском, Пологовском и Черниговском муниципальных округах", - написал он. Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Решение принято в связи с увеличением потребления электроэнергии и ограниченной пропускной способностью оставшихся в эксплуатации линий и трансформаторов из-за повреждения объектов энергетики в результате террористических атак ВСУ, пояснил он. Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов, добавил губернатор.

https://ria.ru/20241022/yashina-1979231437.html

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запорожская область, евгений балицкий, россия, общество