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В трех округах Запорожской области ввели графики отключения электроэнергии
В трех округах Запорожской области ввели графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 25.10.2024
В трех округах Запорожской области ввели графики отключения электроэнергии
Графики временного ограничения потребления электроэнергии введены в трех муниципальных округах Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:49
2024-10-25T18:49
2024-10-25T18:49
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Графики временного ограничения потребления электроэнергии введены в трех муниципальных округах Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Принято решение ввести в действие графики временного ограничения потребления электроэнергии в Куйбышевском, Пологовском и Черниговском муниципальных округах", - написал он. Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Решение принято в связи с увеличением потребления электроэнергии и ограниченной пропускной способностью оставшихся в эксплуатации линий и трансформаторов из-за повреждения объектов энергетики в результате террористических атак ВСУ, пояснил он. Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов, добавил губернатор.
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запорожская область, евгений балицкий, россия, общество
Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Общество
В трех округах Запорожской области ввели графики отключения электроэнергии
Балицкий сообщил о графиках временного ограничения потребления электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости.
Графики временного ограничения потребления электроэнергии введены в трех муниципальных округах Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале
.
"Принято решение ввести в действие графики временного ограничения потребления электроэнергии в Куйбышевском, Пологовском и Черниговском муниципальных округах", - написал он.
Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.
Решение принято в связи с увеличением потребления электроэнергии и ограниченной пропускной способностью оставшихся в эксплуатации линий и трансформаторов из-за повреждения объектов энергетики в результате террористических атак ВСУ, пояснил он.
Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов, добавил губернатор.