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Правительство определило дополнительные меры стимулирования госкомпаний - РИА Новости, 25.10.2024
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12:07 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/goskompanii-1980013620.html
Правительство определило дополнительные меры стимулирования госкомпаний
Правительство определило дополнительные меры стимулирования госкомпаний - РИА Новости, 25.10.2024
Правительство определило дополнительные меры стимулирования госкомпаний
Правительство РФ определило дополнительные меры стимулирования госкомпаний для достижения ключевых показателей эффективности, в их числе снижение 20% годовой... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:07
2024-10-25T12:07
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ определило дополнительные меры стимулирования госкомпаний для достижения ключевых показателей эффективности, в их числе снижение 20% годовой премии глав госкомпаний за невыполнение показателей по сокращению расходов и по цифровой трансформации, сообщается на сайте кабмина. "В числе новых оснований для сокращения размера годовых премий - несоблюдение рекомендаций, связанных с сокращением уровня операционных расходов организации. Высвобождаемые от такого сокращения средства позволяют более эффективно решать задачи, определенные национальными целями развития. За отсутствие установленных результатов такой работы генеральный директор организации может лишиться 20% премии", - говорится в сообщении. Также указывается, что депремированию в размере 20% будут подвергнуты должностные лица и руководители, не исполнившие установленные показатели цифровой трансформации организации. Отмечается, что правительство РФ приняло распоряжение, устанавливающее расширенный перечень показателей для депремирования должностных лиц и руководителей таких структур, в случае если они не достигают установленных ключевых показателей эффективности. В 2021 году кабмин РФ инициировал реформу институтов развития и госкомпаний. Преобразования были нацелены на то, чтобы сделать эти структуры более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении. Отмечается, что применительно к госкомпаниям для более точной оценки их деятельности были утверждены методические рекомендации по формированию ключевых показателей эффективности работы. У госкомпаний появилась обязанность публиковать отчеты о достижении этих показателей, а вознаграждение топ-менеджеров стали рассчитывать в зависимости от достижения заданных параметров.
https://ria.ru/20241024/pravitelstvo-1979694451.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Правительство определило дополнительные меры стимулирования госкомпаний

Правительство: одним из стимулов для глав госкомпаний станет снижение премий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ определило дополнительные меры стимулирования госкомпаний для достижения ключевых показателей эффективности, в их числе снижение 20% годовой премии глав госкомпаний за невыполнение показателей по сокращению расходов и по цифровой трансформации, сообщается на сайте кабмина.
"В числе новых оснований для сокращения размера годовых премий - несоблюдение рекомендаций, связанных с сокращением уровня операционных расходов организации. Высвобождаемые от такого сокращения средства позволяют более эффективно решать задачи, определенные национальными целями развития. За отсутствие установленных результатов такой работы генеральный директор организации может лишиться 20% премии", - говорится в сообщении.
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Также указывается, что депремированию в размере 20% будут подвергнуты должностные лица и руководители, не исполнившие установленные показатели цифровой трансформации организации.
Отмечается, что правительство РФ приняло распоряжение, устанавливающее расширенный перечень показателей для депремирования должностных лиц и руководителей таких структур, в случае если они не достигают установленных ключевых показателей эффективности.
В 2021 году кабмин РФ инициировал реформу институтов развития и госкомпаний. Преобразования были нацелены на то, чтобы сделать эти структуры более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении.
Отмечается, что применительно к госкомпаниям для более точной оценки их деятельности были утверждены методические рекомендации по формированию ключевых показателей эффективности работы. У госкомпаний появилась обязанность публиковать отчеты о достижении этих показателей, а вознаграждение топ-менеджеров стали рассчитывать в зависимости от достижения заданных параметров.
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