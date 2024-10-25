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В Москве могут арестовать гражданку Конфоркину по статье о госизмене - РИА Новости, 25.10.2024
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19:16 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/gosizmena-1980163078.html
В Москве могут арестовать гражданку Конфоркину по статье о госизмене
В Москве могут арестовать гражданку Конфоркину по статье о госизмене - РИА Новости, 25.10.2024
В Москве могут арестовать гражданку Конфоркину по статье о госизмене
Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданку Конфоркину Е.И. по статье о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:16
2024-10-25T19:16
происшествия
москва
россия
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданку Конфоркину Е.И. по статье о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. "Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Конфоркиной по статье 275 УК РФ",- сказано в картотеке. Личность фигурантки и суть уголовного дела не сообщаются из-за грифа секретности уголовного дела. По статье 275 УК РФ грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240903/gosizmena-1970361085.html
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происшествия, москва, россия, общество
Происшествия, Москва, Россия, Общество
В Москве могут арестовать гражданку Конфоркину по статье о госизмене

Следствие просит арестовать гражданку Конфоркину по статье о госизмене

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданку Конфоркину Е.И. по статье о госизмене, сообщается в картотеке инстанции.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Конфоркиной по статье 275 УК РФ",- сказано в картотеке.
Личность фигурантки и суть уголовного дела не сообщаются из-за грифа секретности уголовного дела.
По статье 275 УК РФ грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Суд в Москве арестовал мужчину по статье о госизмене
3 сентября, 20:38
 
ПроисшествияМоскваРоссияОбщество
 
 
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