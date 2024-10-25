https://ria.ru/20241025/gosizmena-1980163078.html

В Москве могут арестовать гражданку Конфоркину по статье о госизмене

В Москве могут арестовать гражданку Конфоркину по статье о госизмене - РИА Новости, 25.10.2024

В Москве могут арестовать гражданку Конфоркину по статье о госизмене

Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданку Конфоркину Е.И. по статье о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:16

2024-10-25T19:16

2024-10-25T19:16

происшествия

москва

россия

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданку Конфоркину Е.И. по статье о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. "Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Конфоркиной по статье 275 УК РФ",- сказано в картотеке. Личность фигурантки и суть уголовного дела не сообщаются из-за грифа секретности уголовного дела. По статье 275 УК РФ грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240903/gosizmena-1970361085.html

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2024

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происшествия, москва, россия, общество