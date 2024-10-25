https://ria.ru/20241025/gorlovka-1980100582.html
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 25.10.2024
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в поселке шахты имени Гагарина в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:42
2024-10-25T15:42
2024-10-25T15:42
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в поселке шахты имени Гагарина в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты имени Ю. А. Гагарина выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Представительство ДНР в СЦКК сообщило в пятницу, что ВСУ в 5.30 (совпадает с мск) выпустили по Горловке три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20241025/minoborony-1980044177.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
Мэр Приходько: в Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО