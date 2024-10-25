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Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/gorlovka-1979971934.html
Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке
Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке - РИА Новости, 25.10.2024
Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке
Украинский беспилотник утром нанес удар по городскому маршрутному автобусу в Горловке, пострадавших нет, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:32
2024-10-25T09:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник утром нанес удар по городскому маршрутному автобусу в Горловке, пострадавших нет, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. &quot;Сегодня в 08:45 беспилотный летательный аппарат украинских нацистов нанес удар по автобусу маршрута № 1. К счастью, без пострадавших&quot;, - написал Приходько. По его словам, в результате обстрела украинских войск в городе так же обесточен жилой массив &quot;Комсомолец&quot;.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке

Мэр Приходько: беспилотник ВСУ нанес удар по автобусу маршрута 1 в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник утром нанес удар по городскому маршрутному автобусу в Горловке, пострадавших нет, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«

"Сегодня в 08:45 беспилотный летательный аппарат украинских нацистов нанес удар по автобусу маршрута № 1. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько. По его словам, в результате обстрела украинских войск в городе так же обесточен жилой массив "Комсомолец".

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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