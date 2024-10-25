https://ria.ru/20241025/gorlovka-1979971934.html

Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке

Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке - РИА Новости, 25.10.2024

Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке

Украинский беспилотник утром нанес удар по городскому маршрутному автобусу в Горловке, пострадавших нет, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:32

2024-10-25T09:32

2024-10-25T09:32

специальная военная операция на украине

горловка

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донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник утром нанес удар по городскому маршрутному автобусу в Горловке, пострадавших нет, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Сегодня в 08:45 беспилотный летательный аппарат украинских нацистов нанес удар по автобусу маршрута № 1. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько. По его словам, в результате обстрела украинских войск в городе так же обесточен жилой массив "Комсомолец".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия