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Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке
Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке - РИА Новости, 25.10.2024
Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке
Украинский беспилотник утром нанес удар по городскому маршрутному автобусу в Горловке, пострадавших нет, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:32
2024-10-25T09:32
2024-10-25T09:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник утром нанес удар по городскому маршрутному автобусу в Горловке, пострадавших нет, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Сегодня в 08:45 беспилотный летательный аппарат украинских нацистов нанес удар по автобусу маршрута № 1. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько. По его словам, в результате обстрела украинских войск в городе так же обесточен жилой массив "Комсомолец".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке
Мэр Приходько: беспилотник ВСУ нанес удар по автобусу маршрута 1 в Горловке