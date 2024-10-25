https://ria.ru/20241025/gorkhozyaystvo-1980914333.html

Горхозяйство: температура ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу

Горхозяйство: температура ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу - РИА Новости, 30.10.2024

Горхозяйство: температура ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу

Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в ночь на субботу 26 октября, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-25T16:45

2024-10-25T16:45

2024-10-30T14:18

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в ночь на субботу 26 октября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 26 октября", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, погода