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Горхозяйство: температура ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу - РИА Новости, 30.10.2024
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16:45 25.10.2024 (обновлено: 14:18 30.10.2024)
https://ria.ru/20241025/gorkhozyaystvo-1980914333.html
Горхозяйство: температура ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу
Горхозяйство: температура ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу - РИА Новости, 30.10.2024
Горхозяйство: температура ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу
Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в ночь на субботу 26 октября, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-25T16:45
2024-10-30T14:18
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в ночь на субботу 26 октября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 26 октября", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода

Горхозяйство: температура ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в ночь на субботу 26 октября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 26 октября", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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