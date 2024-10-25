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Горхозяйство: температура ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу
Горхозяйство: температура ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу - РИА Новости, 30.10.2024
Горхозяйство: температура ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу
Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в ночь на субботу 26 октября, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-25T16:45
2024-10-25T16:45
2024-10-30T14:18
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в ночь на субботу 26 октября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 26 октября", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в ночь на субботу 26 октября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 26 октября", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.