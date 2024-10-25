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Пресс-секретарь президента Киргизии прокомментировал идею о смене гимна - РИА Новости, 25.10.2024
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14:53 25.10.2024 (обновлено: 14:58 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/gimn-1980084171.html
Пресс-секретарь президента Киргизии прокомментировал идею о смене гимна
Пресс-секретарь президента Киргизии прокомментировал идею о смене гимна - РИА Новости, 25.10.2024
Пресс-секретарь президента Киргизии прокомментировал идею о смене гимна
Пресс-секретарь президента Киргизии Садыра Жапарова Аскат Алагозов назвал предложение сменить гимн республики личным мнением спикера парламента Нурланбека... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:53
2024-10-25T14:58
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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Киргизии Садыра Жапарова Аскат Алагозов назвал предложение сменить гимн республики личным мнением спикера парламента Нурланбека Шакиева. В пятницу глава законодательного собрания заявил, что гимн Киргизии стоит изменить. По словам Шакиева, он принимался на заре независимости, а сегодня республика уже является полностью самостоятельным государством, которое уверенно движется на пути к развитию. Спикер добавил, что гимн должен быть ритмичным и универсальным, чтобы все граждане могли его петь в любое время и в любой ситуации. "Это заявление стоит воспринимать лишь как личное мнение спикера парламента", - прокомментировал инициативу спикера пресс-секретарь главы государства на своей странице в социальной сети. Алагозов уточнил, что если инициатива по изменению государственного гимна будет выдвинута, то обязательно должен быть объявлен открытый конкурс на его текст и музыку, в котором смогут принять участие поэты, писатели, композиторы, философы, а также "все, кто уверен в своем таланте" и хочет создать произведение, способное получить широкую поддержку сограждан. "На это потребуется немало времени, поэтому нет причин будоражить общественность из-за возможного изменения гимна. Если большинство народа не поддержит изменение, то необходимости в этом и вовсе не будет", - подчеркнул пресс-секретарь.
https://ria.ru/20240925/kirgiziya-1974658471.html
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Киргизия, В мире
Пресс-секретарь президента Киргизии прокомментировал идею о смене гимна

Пресс-секретарь президента Киргизии назвал идею о смене гимна мнением спикера

© Sputnik / Акбар АкжигитовЗдание администрации президента в Бишкеке
Здание администрации президента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Акбар Акжигитов
Здание администрации президента в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Киргизии Садыра Жапарова Аскат Алагозов назвал предложение сменить гимн республики личным мнением спикера парламента Нурланбека Шакиева.
В пятницу глава законодательного собрания заявил, что гимн Киргизии стоит изменить. По словам Шакиева, он принимался на заре независимости, а сегодня республика уже является полностью самостоятельным государством, которое уверенно движется на пути к развитию. Спикер добавил, что гимн должен быть ритмичным и универсальным, чтобы все граждане могли его петь в любое время и в любой ситуации.
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"Это заявление стоит воспринимать лишь как личное мнение спикера парламента", - прокомментировал инициативу спикера пресс-секретарь главы государства на своей странице в социальной сети.
Алагозов уточнил, что если инициатива по изменению государственного гимна будет выдвинута, то обязательно должен быть объявлен открытый конкурс на его текст и музыку, в котором смогут принять участие поэты, писатели, композиторы, философы, а также "все, кто уверен в своем таланте" и хочет создать произведение, способное получить широкую поддержку сограждан. "На это потребуется немало времени, поэтому нет причин будоражить общественность из-за возможного изменения гимна. Если большинство народа не поддержит изменение, то необходимости в этом и вовсе не будет", - подчеркнул пресс-секретарь.
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