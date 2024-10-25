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Президент ФРГ заявил о намерении страны укреплять сотрудничество с Африкой - РИА Новости, 25.10.2024
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17:37 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/germaniya-1980138886.html
Президент ФРГ заявил о намерении страны укреплять сотрудничество с Африкой
Президент ФРГ заявил о намерении страны укреплять сотрудничество с Африкой - РИА Новости, 25.10.2024
Президент ФРГ заявил о намерении страны укреплять сотрудничество с Африкой
Германия намерена углублять сотрудничество с африканскими странами, заявил в пятницу президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в речи перед стипендиатами программы РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:37
2024-10-25T17:37
в мире
германия
европа
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Германия намерена углублять сотрудничество с африканскими странами, заявил в пятницу президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в речи перед стипендиатами программы "Африка грядет". "Как федеральный президент я могу вас сегодня заверить: Германия хочет углубить существующие партнёрства на африканском континенте и будет вступать в новые партнёрства. В том числе поэтому я планирую в этом году еще раз поехать в Африку", - сказал Штайнмайер, речь приводится на его сайте. По его словам, подобное сотрудничество становится особенно актуальным во времена больших кризисов, войн и перемен. "Наша общая задача сейчас и в будущем - преобразовать экономику и общество так, чтобы мы могли производить и жить с нейтральным уровнем выбросов углекислого газа. Эта крупная экологическая трансформация защитит наши природные ресурсы и в то же время откроет прекрасную возможность обеспечить или создать процветание и хорошие рабочие места для людей в Европе и Африке", - добавил Штайнмайер.
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в мире, германия, европа, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Европа, Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ заявил о намерении страны укреплять сотрудничество с Африкой

Штайнмайер: Германия намерена углублять сотрудничество с африканскими странами

© AP Photo / Markus SchreiberФранк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Франк-Вальтер Штайнмайер . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Германия намерена углублять сотрудничество с африканскими странами, заявил в пятницу президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в речи перед стипендиатами программы "Африка грядет".
"Как федеральный президент я могу вас сегодня заверить: Германия хочет углубить существующие партнёрства на африканском континенте и будет вступать в новые партнёрства. В том числе поэтому я планирую в этом году еще раз поехать в Африку", - сказал Штайнмайер, речь приводится на его сайте.
По его словам, подобное сотрудничество становится особенно актуальным во времена больших кризисов, войн и перемен.
"Наша общая задача сейчас и в будущем - преобразовать экономику и общество так, чтобы мы могли производить и жить с нейтральным уровнем выбросов углекислого газа. Эта крупная экологическая трансформация защитит наши природные ресурсы и в то же время откроет прекрасную возможность обеспечить или создать процветание и хорошие рабочие места для людей в Европе и Африке", - добавил Штайнмайер.
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