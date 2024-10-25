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В Иордании назвали атаку Израиля на сектор Газа этнической чисткой - РИА Новости, 25.10.2024
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12:26 25.10.2024 (обновлено: 14:02 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/gaza-1980019413.html
В Иордании назвали атаку Израиля на сектор Газа этнической чисткой
В Иордании назвали атаку Израиля на сектор Газа этнической чисткой - РИА Новости, 25.10.2024
В Иордании назвали атаку Израиля на сектор Газа этнической чисткой
Израильский удар по северу сектора Газа равносилен этнической чистке целого народа, заявил официальный спикер МИД Иордании Сафьян аль-Када. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:26
2024-10-25T14:02
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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Израильский удар по северу сектора Газа равносилен этнической чистке целого народа, заявил официальный спикер МИД Иордании Сафьян аль-Када.Израиль в последние дни усилил атаки на сектор Газа, особенно на его северную часть. Иорданское внешнеполитическое ведомство выступило с осуждением атаки Израиля по лагерю Джебалия на севере Газы, которая привела к гибели и ранению сотен граждан."Израиль продолжает осуществлять военные преступления и проводить этническую чистку, не принимая во внимание мнение международного сообщества, призывающего к прекращению войны, что ведет к беспрецедентной гуманитарной катастрофе", - сказал аль-Када,Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241024/khamas-1979927064.html
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в мире, иордания, израиль, россия, хамас, оон
В мире, Иордания, Израиль, Россия, ХАМАС, ООН
В Иордании назвали атаку Израиля на сектор Газа этнической чисткой

МИД Иордании назвал атаку Израиля на сектор Газа этнической чисткой

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Израильский удар по северу сектора Газа равносилен этнической чистке целого народа, заявил официальный спикер МИД Иордании Сафьян аль-Када.
Израиль в последние дни усилил атаки на сектор Газа, особенно на его северную часть. Иорданское внешнеполитическое ведомство выступило с осуждением атаки Израиля по лагерю Джебалия на севере Газы, которая привела к гибели и ранению сотен граждан.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
СМИ: ХАМАС готово остановить огонь, если Израиль примет сделку по Газе
24 октября, 22:26
"Израиль продолжает осуществлять военные преступления и проводить этническую чистку, не принимая во внимание мнение международного сообщества, призывающего к прекращению войны, что ведет к беспрецедентной гуманитарной катастрофе", - сказал аль-Када,
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Гутерреш обсудит войну в Газе с другими участниками саммита БРИКС
22 октября, 19:34
 
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