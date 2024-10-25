https://ria.ru/20241025/gaza-1980019413.html

В Иордании назвали атаку Израиля на сектор Газа этнической чисткой

В Иордании назвали атаку Израиля на сектор Газа этнической чисткой - РИА Новости, 25.10.2024

В Иордании назвали атаку Израиля на сектор Газа этнической чисткой

Израильский удар по северу сектора Газа равносилен этнической чистке целого народа, заявил официальный спикер МИД Иордании Сафьян аль-Када. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:26

2024-10-25T12:26

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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Израильский удар по северу сектора Газа равносилен этнической чистке целого народа, заявил официальный спикер МИД Иордании Сафьян аль-Када.Израиль в последние дни усилил атаки на сектор Газа, особенно на его северную часть. Иорданское внешнеполитическое ведомство выступило с осуждением атаки Израиля по лагерю Джебалия на севере Газы, которая привела к гибели и ранению сотен граждан."Израиль продолжает осуществлять военные преступления и проводить этническую чистку, не принимая во внимание мнение международного сообщества, призывающего к прекращению войны, что ведет к беспрецедентной гуманитарной катастрофе", - сказал аль-Када,Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241024/khamas-1979927064.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979414643.html

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