Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии проводят обыски у гагаузских политиков - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 25.10.2024 (обновлено: 11:39 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/gagauzija-1979972629.html
В Молдавии проводят обыски у гагаузских политиков
В Молдавии проводят обыски у гагаузских политиков - РИА Новости, 25.10.2024
В Молдавии проводят обыски у гагаузских политиков
Власти Молдавии проводят обыски у жителей Гагаузии, в том числе у руководства автономии, сообщила глава местной администрации Евгения Гуцул. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:36
2024-10-25T11:39
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941699423_0:201:2678:1707_1920x0_80_0_0_882e27b34bc42b8dfb824d5e4cf6b4f8.jpg
КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Власти Молдавии проводят обыски у жителей Гагаузии, в том числе у руководства автономии, сообщила глава местной администрации Евгения Гуцул."Сегодня идет беспрецедентное давление на жителей гагаузской автономии, прошли очередные обыски, а вчера правоохранительные органы решили, что обычные жители Гагаузии несут угрозу безопасности нашему государству. Сегодня прошли обыски у зампреда исполкома Виктора Петрова и заместителя начальника Главного управления внешних связей Гагаузии Юрия Кузнецова", — сказала она.По словам Гуцул, подобные обыски проходят в Гагаузии ежедневно, практически каждый день задерживают по несколько местных жителей."Правящая партия "Действие и солидарность" более трех лет пытается столкнуть молдавский и гагаузский народ, сейчас они пошли дальше — пошли оскорбления в отношении гагаузов, пошли обыски, аресты. Мы понимаем, что это боязнь Майи Санду и некомпетентного правительства перед гагаузским народом из-за выборов", — добавила глава автономии.Как заявил Национальный антикоррупционный центр, в нескольких районах Молдавии проходят обыски по делу об электоральной коррупции и незаконном финансировании политических партий. В пресс-службе оппозиционного блока "Победа" РИА Новости подтвердили, что силовики пришли и к их представителям.По данным, которые публиковала ЦИК после закрытия участков, на референдуме изначально лидировала позиция "против" и только после обработки 97,66 процента протоколов число проголосовавших за и против сравнялось — по 50 процентов. На этом фоне Санду заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают доказательствами попыток подкупа избирателей — по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. Молдавская полиция, со своей стороны, обвинила в подкупе участников референдума российский Промсвязьбанк. Как утверждает начальник Генерального инспектората Виорел Чернэуцяну, через карты ПСБ в республику якобы поступило 39 миллионов долларов. По информации полиции, под следствием находятся более 400 человек.В начале октября полиция провела более сотни обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Трех представителей блока "Победа" в Дрокиевском районе арестовали на 30 суток. На прошлой неделе обыски прошли в мэрии города Оргеев, после них задержали четырех активисток блока.
https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979692850.html
https://ria.ru/20241025/dodik-1979939664.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941699423_166:0:2533:1775_1920x0_80_0_0_f563a9a8b697ece549c5f833821e121f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду
В Молдавии проводят обыски у гагаузских политиков

В домах политиков и жителей Гагаузии проходят обыски

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники молдавской полиции
Сотрудники молдавской полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Сотрудники молдавской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Власти Молдавии проводят обыски у жителей Гагаузии, в том числе у руководства автономии, сообщила глава местной администрации Евгения Гуцул.
"Сегодня идет беспрецедентное давление на жителей гагаузской автономии, прошли очередные обыски, а вчера правоохранительные органы решили, что обычные жители Гагаузии несут угрозу безопасности нашему государству. Сегодня прошли обыски у зампреда исполкома Виктора Петрова и заместителя начальника Главного управления внешних связей Гагаузии Юрия Кузнецова", — сказала она.
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Власти Молдавии ожидали других итогов референдума, заявил Гросу
24 октября, 00:10
По словам Гуцул, подобные обыски проходят в Гагаузии ежедневно, практически каждый день задерживают по несколько местных жителей.
«
"Правящая партия "Действие и солидарность" более трех лет пытается столкнуть молдавский и гагаузский народ, сейчас они пошли дальше — пошли оскорбления в отношении гагаузов, пошли обыски, аресты. Мы понимаем, что это боязнь Майи Санду и некомпетентного правительства перед гагаузским народом из-за выборов", — добавила глава автономии.
Как заявил Национальный антикоррупционный центр, в нескольких районах Молдавии проходят обыски по делу об электоральной коррупции и незаконном финансировании политических партий. В пресс-службе оппозиционного блока "Победа" РИА Новости подтвердили, что силовики пришли и к их представителям.

В воскресенье 20 октября в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз. Согласно окончательным результатам, за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54 процента. Всего в референдуме приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.

На выборах президента действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45 процента голосов, вторым стал бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98 процента. Второй тур назначили на 3 ноября.

По данным, которые публиковала ЦИК после закрытия участков, на референдуме изначально лидировала позиция "против" и только после обработки 97,66 процента протоколов число проголосовавших за и против сравнялось — по 50 процентов. На этом фоне Санду заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают доказательствами попыток подкупа избирателей — по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов.
Молдавская полиция, со своей стороны, обвинила в подкупе участников референдума российский Промсвязьбанк. Как утверждает начальник Генерального инспектората Виорел Чернэуцяну, через карты ПСБ в республику якобы поступило 39 миллионов долларов. По информации полиции, под следствием находятся более 400 человек.
В начале октября полиция провела более сотни обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Трех представителей блока "Победа" в Дрокиевском районе арестовали на 30 суток. На прошлой неделе обыски прошли в мэрии города Оргеев, после них задержали четырех активисток блока.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии
Вчера, 01:14
 
В миреМолдавияГагаузияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала