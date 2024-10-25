https://ria.ru/20241025/gagauzija-1979972629.html

В Молдавии проводят обыски у гагаузских политиков

В Молдавии проводят обыски у гагаузских политиков - РИА Новости, 25.10.2024

В Молдавии проводят обыски у гагаузских политиков

Власти Молдавии проводят обыски у жителей Гагаузии, в том числе у руководства автономии, сообщила глава местной администрации Евгения Гуцул. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:36

2024-10-25T09:36

2024-10-25T11:39

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гагаузия

майя санду

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КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Власти Молдавии проводят обыски у жителей Гагаузии, в том числе у руководства автономии, сообщила глава местной администрации Евгения Гуцул."Сегодня идет беспрецедентное давление на жителей гагаузской автономии, прошли очередные обыски, а вчера правоохранительные органы решили, что обычные жители Гагаузии несут угрозу безопасности нашему государству. Сегодня прошли обыски у зампреда исполкома Виктора Петрова и заместителя начальника Главного управления внешних связей Гагаузии Юрия Кузнецова", — сказала она.По словам Гуцул, подобные обыски проходят в Гагаузии ежедневно, практически каждый день задерживают по несколько местных жителей."Правящая партия "Действие и солидарность" более трех лет пытается столкнуть молдавский и гагаузский народ, сейчас они пошли дальше — пошли оскорбления в отношении гагаузов, пошли обыски, аресты. Мы понимаем, что это боязнь Майи Санду и некомпетентного правительства перед гагаузским народом из-за выборов", — добавила глава автономии.Как заявил Национальный антикоррупционный центр, в нескольких районах Молдавии проходят обыски по делу об электоральной коррупции и незаконном финансировании политических партий. В пресс-службе оппозиционного блока "Победа" РИА Новости подтвердили, что силовики пришли и к их представителям.По данным, которые публиковала ЦИК после закрытия участков, на референдуме изначально лидировала позиция "против" и только после обработки 97,66 процента протоколов число проголосовавших за и против сравнялось — по 50 процентов. На этом фоне Санду заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают доказательствами попыток подкупа избирателей — по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. Молдавская полиция, со своей стороны, обвинила в подкупе участников референдума российский Промсвязьбанк. Как утверждает начальник Генерального инспектората Виорел Чернэуцяну, через карты ПСБ в республику якобы поступило 39 миллионов долларов. По информации полиции, под следствием находятся более 400 человек.В начале октября полиция провела более сотни обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Трех представителей блока "Победа" в Дрокиевском районе арестовали на 30 суток. На прошлой неделе обыски прошли в мэрии города Оргеев, после них задержали четырех активисток блока.

https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979692850.html

https://ria.ru/20241025/dodik-1979939664.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду