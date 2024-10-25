https://ria.ru/20241025/g20-1979994769.html

Россия предупредила о последствиях использования ее активов на встрече G20

Россия предупредила о последствиях использования ее активов на встрече G20 - РИА Новости, 25.10.2024

Россия предупредила о последствиях использования ее активов на встрече G20

Россия на прошедшей в США встрече финансового блока "Большой двадцатки" подчеркнула важность поддержания недискриминационной многосторонней торговой и... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:16

2024-10-25T11:16

2024-10-25T12:19

россия

большая двадцатка

экономика

сша

вашингтон (штат)

мвф

всемирный банк

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия на прошедшей в США встрече финансового блока "Большой двадцатки" подчеркнула важность поддержания недискриминационной многосторонней торговой и финансовой системы и указала, что использование ее активов, замороженных односторонними санкциями, будет иметь глубокие системные последствия для международной валютно-финансовой системы, сообщил Минфин РФ.В Вашингтоне 23-24 октября состоялась заключительная встреча министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" под председательством Бразилии, в которой приняла участие российская делегация во главе с замминистра финансов РФ Иваном Чебесковым. Заседание состоялось в Вашингтоне традиционно на полях годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Участники обменялись мнениями о состоянии мировой экономики и финансового сектора."Российская сторона в очередной раз выразила обеспокоенность нормализовавшейся практикой введения односторонних ограничительных мер, которые противоречат нормам международного права", - сообщил Минфин."Группа 20" должна противостоять геоэкономической фрагментации. Крайне важно поддерживать недискриминационную многостороннюю торговую и финансовую систему. Использование финансовых активов России будет иметь глубокие системные последствия для международной валютно-финансовой системы", - заявил на встрече Чебесков, слова которого приводятся в сообщении."Доллар США все больше используется как оружие, напоминающее миру о рисках, связанных с транзакциями в американской валюте. Естественно, что развивающееся страны будут искать другие валюты для проведения транзакций и хранения резервов", – добавил замминистра.Итоги встречиРуководители финансовых ведомств ведущих развитых и развивающихся экономик среди ключевых рисков мировой экономики отметили геоэкономическую фрагментацию. Они обязались противостоять протекционизму, что отразилось в консенсусном документе, отмечает Минфин. Также особое внимание на встрече было уделено ключевым приоритетам бразильского председательства. В их числе реформа институтов глобального управления и многосторонних банков развития, социальная интеграция и борьба с голодом и бедностью, переход к низкоуглеродной экономике и содействие устойчивому развитию.В результате диалога по актуальным финансовым вопросам был согласован широкий перечень мер, включая дорожную карту увеличения эффективности многосторонних банков развития, запуск Глобального альянса по борьбе с голодом и искоренению нищеты, а также ежегодный доклад об устойчивом финансировании, говорится в сообщении Минфина."Встреча министров финансов и управляющих центральными банками завершилась принятием совместного коммюнике, в котором закреплены основные результаты работы финансового трека за 2024 год. Они также лягут в основу декларации предстоящего в ноябре этого года саммита лидеров "Группы 20". Отмечаем конструктивную роль бразильского председательства, стремившегося к справедливому учету интересов и позиций всех стран в итоговых документах форума", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241022/aktivy-1979321473.html

https://ria.ru/20241022/polsha-1979275010.html

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россия

сша

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россия, большая двадцатка, экономика, сша, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии)