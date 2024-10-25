https://ria.ru/20241025/g20-1979994769.html
Россия предупредила о последствиях использования ее активов на встрече G20
Россия предупредила о последствиях использования ее активов на встрече G20 - РИА Новости, 25.10.2024
Россия предупредила о последствиях использования ее активов на встрече G20
Россия на прошедшей в США встрече финансового блока "Большой двадцатки" подчеркнула важность поддержания недискриминационной многосторонней торговой и... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:16
2024-10-25T11:16
2024-10-25T12:19
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большая двадцатка
экономика
сша
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всемирный банк
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия на прошедшей в США встрече финансового блока "Большой двадцатки" подчеркнула важность поддержания недискриминационной многосторонней торговой и финансовой системы и указала, что использование ее активов, замороженных односторонними санкциями, будет иметь глубокие системные последствия для международной валютно-финансовой системы, сообщил Минфин РФ.В Вашингтоне 23-24 октября состоялась заключительная встреча министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" под председательством Бразилии, в которой приняла участие российская делегация во главе с замминистра финансов РФ Иваном Чебесковым. Заседание состоялось в Вашингтоне традиционно на полях годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Участники обменялись мнениями о состоянии мировой экономики и финансового сектора."Российская сторона в очередной раз выразила обеспокоенность нормализовавшейся практикой введения односторонних ограничительных мер, которые противоречат нормам международного права", - сообщил Минфин."Группа 20" должна противостоять геоэкономической фрагментации. Крайне важно поддерживать недискриминационную многостороннюю торговую и финансовую систему. Использование финансовых активов России будет иметь глубокие системные последствия для международной валютно-финансовой системы", - заявил на встрече Чебесков, слова которого приводятся в сообщении."Доллар США все больше используется как оружие, напоминающее миру о рисках, связанных с транзакциями в американской валюте. Естественно, что развивающееся страны будут искать другие валюты для проведения транзакций и хранения резервов", – добавил замминистра.Итоги встречиРуководители финансовых ведомств ведущих развитых и развивающихся экономик среди ключевых рисков мировой экономики отметили геоэкономическую фрагментацию. Они обязались противостоять протекционизму, что отразилось в консенсусном документе, отмечает Минфин. Также особое внимание на встрече было уделено ключевым приоритетам бразильского председательства. В их числе реформа институтов глобального управления и многосторонних банков развития, социальная интеграция и борьба с голодом и бедностью, переход к низкоуглеродной экономике и содействие устойчивому развитию.В результате диалога по актуальным финансовым вопросам был согласован широкий перечень мер, включая дорожную карту увеличения эффективности многосторонних банков развития, запуск Глобального альянса по борьбе с голодом и искоренению нищеты, а также ежегодный доклад об устойчивом финансировании, говорится в сообщении Минфина."Встреча министров финансов и управляющих центральными банками завершилась принятием совместного коммюнике, в котором закреплены основные результаты работы финансового трека за 2024 год. Они также лягут в основу декларации предстоящего в ноябре этого года саммита лидеров "Группы 20". Отмечаем конструктивную роль бразильского председательства, стремившегося к справедливому учету интересов и позиций всех стран в итоговых документах форума", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241022/aktivy-1979321473.html
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россия, большая двадцатка, экономика, сша, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Большая двадцатка, Экономика, США, Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Россия предупредила о последствиях использования ее активов на встрече G20
Россия предупредила о последствиях использования ее активов на встрече блока G20
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия на прошедшей в США встрече финансового блока "Большой двадцатки" подчеркнула важность поддержания недискриминационной многосторонней торговой и финансовой системы и указала, что использование ее активов, замороженных односторонними санкциями, будет иметь глубокие системные последствия для международной валютно-финансовой системы, сообщил Минфин РФ.
В Вашингтоне
23-24 октября состоялась заключительная встреча министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" под председательством Бразилии
, в которой приняла участие российская делегация во главе с замминистра финансов РФ Иваном Чебесковым. Заседание состоялось в Вашингтоне традиционно на полях годового собрания руководящих органов МВФ
и Всемирного банка
. Участники обменялись мнениями о состоянии мировой экономики и финансового сектора.
"Российская сторона в очередной раз выразила обеспокоенность нормализовавшейся практикой введения односторонних ограничительных мер, которые противоречат нормам международного права", - сообщил Минфин.
"Группа 20" должна противостоять геоэкономической фрагментации. Крайне важно поддерживать недискриминационную многостороннюю торговую и финансовую систему. Использование финансовых активов России будет иметь глубокие системные последствия для международной валютно-финансовой системы", - заявил на встрече Чебесков, слова которого приводятся в сообщении.
"Доллар США все больше используется как оружие, напоминающее миру о рисках, связанных с транзакциями в американской валюте. Естественно, что развивающееся страны будут искать другие валюты для проведения транзакций и хранения резервов", – добавил замминистра.
Руководители финансовых ведомств ведущих развитых и развивающихся экономик среди ключевых рисков мировой экономики отметили геоэкономическую фрагментацию. Они обязались противостоять протекционизму, что отразилось в консенсусном документе, отмечает Минфин. Также особое внимание на встрече было уделено ключевым приоритетам бразильского председательства. В их числе реформа институтов глобального управления и многосторонних банков развития, социальная интеграция и борьба с голодом и бедностью, переход к низкоуглеродной экономике и содействие устойчивому развитию.
В результате диалога по актуальным финансовым вопросам был согласован широкий перечень мер, включая дорожную карту увеличения эффективности многосторонних банков развития, запуск Глобального альянса по борьбе с голодом и искоренению нищеты, а также ежегодный доклад об устойчивом финансировании, говорится в сообщении Минфина.
"Встреча министров финансов и управляющих центральными банками завершилась принятием совместного коммюнике, в котором закреплены основные результаты работы финансового трека за 2024 год. Они также лягут в основу декларации предстоящего в ноябре этого года саммита лидеров "Группы 20". Отмечаем конструктивную роль бразильского председательства, стремившегося к справедливому учету интересов и позиций всех стран в итоговых документах форума", - подчеркивается в сообщении.