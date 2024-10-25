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"Не нужно умирать": во Франции резко высказались о ЕС - РИА Новости, 25.10.2024
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22:41 25.10.2024 (обновлено: 23:30 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/frantsiya-1980189684.html
"Не нужно умирать": во Франции резко высказались о ЕС
"Не нужно умирать": во Франции резко высказались о ЕС - РИА Новости, 25.10.2024
"Не нужно умирать": во Франции резко высказались о ЕС
Евросоюз идет к своей гибели, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T22:41
2024-10-25T23:30
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Евросоюз идет к своей гибели, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe."Евросоюз — это самоубийственный проект", — отметил он.По словам политика, ненависть к России стала частью такой же политики, когда страны союза обязаны принимать это как догму, даже если некоторые понимают, что для них это разрушительно."Именно поэтому я говорю, что мы должны покинуть Европейский союз, потому что нам не нужно умирать с этими людьми, нам не нужно впадать в их бред до конца", — заключил он.На прошлой неделе депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил РИА Новости, что русофобия в Европе не имеет здравого смысла, страны ЕС должны понимать, что стремиться нанести поражение России означает вести ядерную войну.
https://ria.ru/20241025/rossiya-1980130671.html
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в мире, франция, европа, россия, евросоюз
В мире, Франция, Европа, Россия, Евросоюз
"Не нужно умирать": во Франции резко высказались о ЕС

Филиппо: проект ЕС закончится общей гибелью

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Евросоюз идет к своей гибели, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe.
"Евросоюз — это самоубийственный проект", — отметил он.
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"Именно поэтому я говорю, что мы должны покинуть Европейский союз, потому что нам не нужно умирать с этими людьми, нам не нужно впадать в их бред до конца", — заключил он.
На прошлой неделе депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил РИА Новости, что русофобия в Европе не имеет здравого смысла, страны ЕС должны понимать, что стремиться нанести поражение России означает вести ядерную войну.
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