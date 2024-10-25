https://ria.ru/20241025/forum-1980140072.html

РЭЦ приняла участие в Волжском зерновом форуме

РЭЦ приняла участие в Волжском зерновом форуме - РИА Новости, 25.10.2024

РЭЦ приняла участие в Волжском зерновом форуме

Волжский зерновой экспортный форум, который собрал на своей площадке сельхозтоваропроизводителей приволжских регионов, представителей крупных торговых компаний... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:40

2024-10-25T17:40

2024-10-25T17:40

экономика

россия

иран

китай

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Волжский зерновой экспортный форум, который собрал на своей площадке сельхозтоваропроизводителей приволжских регионов, представителей крупных торговых компаний из Ирана, Китая, Индии, стран Средней Азии и Персидского залива, а также экспертов в области агрологистики, банковского сектора и страхования, прошел в Саратове 23 и 24 октября, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Форум стал площадкой для практического диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Участники обсудили актуальные вопросы экспорта сельхозпродукции, включая конъюнктуру рынка, стратегии выхода на новые рынки, создание новых логистических цепочек, развитие агрологистической инфраструктуры и меры государственной поддержки", - говорится в сообщении.Одним из спикеров форума стала представитель РЭЦ в Самаре Александра Камнева. Она рассказала о возможностях, которые предоставляет экспортерам государственная цифровая платформа "Мой экспорт", а также о продуктах Группы РЭЦ для сельхозтоваропроизводителей."Очень важно в настоящее время приобрести новые связи и оперативно получать информацию, генерировать новые совместные проекты и креативные идеи. В помощь нашим экспортерам – База знаний ВЭД на платформе Российского экспортного центра, услуги по подбору и поиску новых партнеров за рубежом, меры государственной поддержки, и многие другие инструменты, собранные на платформе "Мой экспорт", - отметила Камнева.Второй день форума стал площадкой для большого количества B2B-встреч, состоялись переговоры российских компаний с китайскими партнерами, представителями Ирана и многих других стран, по итогам которых несколько компаний достигли предварительных договоренностей о дальнейшем сотрудничестве."Волжский зерновой экспортный форум внес вклад в создание платформы для развития межрегионального и международного экономического сотрудничества и, несомненно, будет способствовать увеличению объемов и диверсификации внешней торговли России с дружественными зарубежными странами, а также повышению роли Поволжского региона как эффективного и значимого игрока на пространстве международного транспортного коридора "Север-Юг", – рассказал президент ассоциации "Афанасий Никитин" Дмитрий Потапенко.

https://ria.ru/20241025/eksport-1980117941.html

https://ria.ru/20241025/sdelki-1980111985.html

россия

иран

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, иран, китай, экспорт, российский экспортный центр (рэц)