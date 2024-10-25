В Финляндии заявили о желании ограничить экспорт компонентов патронов
Финское МВД ограничит экспорт компонентов патронов во избежание попадания в РФ
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. МВД Финляндии планирует ввести разрешения на экспорт компонентов патронов для гражданского оружия, чтобы предотвратить их вывоз в Россию, сообщает в пятницу ведомство.
"Министерство внутренних дел направило для комментариев проект правительственного предложения к закону о (получении - ред.) разрешения на экспорт компонентов патронов… Целью является предотвращение вывоза компонентов патронов, в частности, в Россию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Законопроект предусматривает положение, в соответствии с которым экспорт компонентов патронов для гражданского оружия будет подлежать лицензированию. За несанкционированный вывоз будет предусмотрена уголовная ответственность, уточняет МВД.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.