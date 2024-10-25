https://ria.ru/20241025/filmy-1980094934.html

Лучшие фильмы 2024 года: топ-30 новинок, которые нельзя пропустить

Топ-30 лучших фильмов 2024 года с высоким рейтингом

Лучшие фильмы 2024 года: топ-30 новинок, которые нельзя пропустить

Вышедшие в прокат в 2024 году новинки кино и ожидаемые премьеры кинематографа, среди которых — крутые боевики, аскетичные драмы, зрелищные фэнтези, забавные... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:07

2024-10-25T17:07

2024-10-25T17:07

культура

кино

сша

россия

канада

екатерина мовсесян

ирина горбачева

кейт бланшетт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980122497_0:229:3068:1955_1920x0_80_0_0_faa3d69bac120a3158c46388ca1a9c9d.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вышедшие в прокат в 2024 году новинки кино и ожидаемые премьеры кинематографа, среди которых — крутые боевики, аскетичные драмы, зрелищные фэнтези, забавные комедии и документальные картины доступны для просмотра онлайн бесплатно и по подписке в популярных видеосервисах. Лучшие фильмы 2024 года, трейлеры на русском языке в хорошем качестве — в подборке РИА Новости.Лучшие фильмы-2024Основываясь на оценках зрителей и рекомендациях экспертов, мы составили в помощь киноманам список лучших фильмов 2024 года.Топ-30 лучших фильмов 2024 годаЭлла Тухарели, генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) рассказала о картинах, которые стоит посмотреть."Анора"Жанр: драма, мелодрама, комедияРежиссер: Шон БэйкерВ ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра БорисовКарен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей СеребряковДата выхода: 17 октября 2024Страна: СШАПродолжительность: 2 часа 19 минут"Анора" — комедийно-драматический фильм американского режиссера Шона Бейкера с участием Марка Эйдельштейна и Юры Борисова в главных ролях. Молодая стриптизерша Эни из Бруклина выходит замуж за сына русского олигарха. Родители парня такой невестке не рады и срочно отправляются из Москвы в Нью-Йорк, чтобы расстроить этот брак. Это самый ожидаемый фильм этого года, взявший главный приз на Каннском фестивале."Чума"Жанр: драмаРежиссер: Дмитрий ДавыдовВ ролях: Георгий Бессонов, Евгений Николаев, Эрхан Слепцов, Вячеслав Устинов, Федор СергеевДата выхода: 19 сентября 2024Страна: РоссияПродолжительность: 1 час 26 минут"Чума" — новый фильм режиссера Дмитрия Давыдова — одного из основоположников и лидеров современной волны якутского кинематографа. Это минималистичная чёрно-белая драма из Якутии о силе и слабости, отмеченная наградами на фестивалях в России ("Маяк", "ВЫСОКО"), Германии (goEast) и Италии (Lucania Film Festival). История разворачивается в якутском селе, где живут две неполные семьи, без матерей. Робкого и безответного Ивана постоянно унижает сосед, дерзкий и самоуверенный Влад. После того как Влад избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в отце и начинает всё больше времени проводить с его обидчиком, видя в нем образец силы."Черный пес"Жанр: драмаРежиссер: Гуань ХуВ ролях: Эдди Пэн, Сяо Синь, Цзя Чжанкэ, Тун Лия, Чжоу Ю, Ху Сяогуан, Ван ИцюаньДата выхода: 18 мая 2024Страна: КитайПродолжительность: 1 час 56 минут"Черный пес" китайского режиссера Гуань Ху — победитель программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля-2024. Это аскетичная драма о рождении крепкой дружбы между собакой и человеком на фоне подготовки китайских властей к проведению Олимпиады в Пекине в 2008-м. Парень устраивается работать в бригаду по отлову бездомных собак и привязывается к тощему черному псу, который, по сообщениям на радио, может являться переносчиком бешенства."Харама. Жители святых мест"Жанр: документальныйРежиссер: Дмитрий ДавыдовВ ролях: Илья Кириллин, Нина УстиноваДата выхода: 2024Страна: РоссияПродолжительность: 25 минут"Харама. Жители святых мест" — документальный фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова. Это фильм про священную гору на реке Амга, которая стала местом столкновения мистических сил. Культурная значимость Харамы закреплена на государственном уровне — она имеет статус особо охраняемой территории. В последнее время сюда приезжают тысячи туристов, которые устраивают палаточные городки, организуют шумные вечеринки и оставляют после себя мусор. Все это негативно сказывается на экологии сакрального места. Главная проблема и попытки ее решения стали сюжетной основой фильма.Екатерина Мовсесян, генеральный директор КРОС, выделила несколько картин, которые заслуживают внимания зрителей."Мастер и Маргарита"Жанр: драма, фэнтези, мелодрамаДата выхода: 25 января 2024Режиссёр: Михаил ЛокшинВ ролях: Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алексей РозинСтрана: РоссияПродолжительность: 2 часа 37 минут"Лучшим российским фильмом этого года можно бесспорно назвать свежую экранизацию "Мастера и Маргариты". Картина вызвала много дискуссий, но и зрелищность, и работа с первоисточником в ней действительно на очень высоком уровне. Как и игра с Москвой — реальной и из романа, где герои будто бы незаметно перешагивают из одной в другую", — говорит эксперт."Говорит Земля"Жанр: комедияДата выхода: 3 октября 2024Режиссёр: Евгений КорчагинВ ролях: Антон Филипенко, Ирина Горбачёва, Елена Подкаминская, Гоша КуценкоСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 54 минутыКомедия "Говорит Земля" Евгения Корчагина с Ириной Горбачевой. Сюжет у фильма немудреный, а главный герой, шахтер Стас, проходит классическую трансформацию от простого человека с меркантильными желаниями до кого-то вроде мессии. Шутки есть на вечные темы, а есть и на злобу дня. В целом это кино ничем не уступает заграничным образцам такого же жанра."Дюна: Часть вторая"Жанр: фантастика, боевик, драма, приключенияДата выхода: 13 марта 2024Режиссер: Дени ВильнёвВ ролях: Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Тимоти ШаламеСтрана: США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, ГамбияПродолжительность: 2 часа 46 минут"Говоря о фильмах 2024 года, нельзя не отметить вторую часть культовой саги "Дюна". Несмотря на то, что фильм — продолжение первой части, его можно смотреть и как отдельное произведение. Из контекста происходящего вполне понятно, что было до, и к чему нас подводят к окончанию фильма. Это кино одновременно и зрелищное, и философское. Мы наблюдаем, как герой постепенно сам начинает верить в пророчество, которое гласит о том, что он избранный. Это меняет его, вызывая эмоции и в зрителе", — комментирует Екатерина Мовсесян."Претенденты"Жанр: драма, спорт, мелодрамаДата выхода: 18 апреля 2024Режиссер: Лука ГуаданьиноВ ролях: Майк Фейст, Джош О’Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг, Шейн Т Харрис, Нада ДеспотовичСтрана: США, ИталияПродолжительность: 2 часа 11 минутЭто драма от автора "Назови меня своим именем", что, определенно, добавило сюжету страсти. "Кино, заявленное как спортивная драма, на деле оказывается историей про любовный треугольник. Чисто подростковый градус драмы отлично удается задавать Зендее еще со времен "Эйфории". А режиссер Гуаданьино превращает теннис из спорта в метафору о любви", — отмечает Екатерина Мовсесян.Ольга Кремнёва, международный сертифицированный бизнес-коуч предпринимателей, амбассадор школы коучинга "5 Призм"перечислила лучшие фильмы этого года, каждый из которых рассказывает захватывающую историю трансформации — о том, как герои преодолевают свои страхи и находят в себе силы двигаться вперёд. "Эти истории помогут не просто посмотреть на приключения других, но и заглянуть в себя, чтобы вдохновиться на собственный путь изменений", — говорит эксперт."Лёд 3"Жанр: спорт, мюзикл, мелодрамаДата выхода: 14 февраля 2024Режиссёр: Юрий ХмельницкийВ ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан БелозеровСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 2 часа 14 минутНа фоне бескрайних льдов величественного Байкала развернулась история, полная боли, сомнений и возрождения. Молодая пара фигуристов сталкивается с самым страшным для них вызовом — травма грозит похоронить мечты и разрушить всё, ради чего они столько работали. Чтобы найти силы вернуться к жизни и спорту, они отправляются на Байкал, где лед и вода становятся не только испытанием, но и источником внутреннего обновления. Суровая красота Байкала отражает их собственные эмоции, он одновременно пугает и завораживает. Под этой тяжелой ледяной гладью спрятаны секреты, которые герои должны раскрыть в себе. "Лёд 3" — это история о том, как природа может стать нашим наставником, научить принятию и стать зеркалом, в котором мы видим свои страхи, слабости, но также и свою силу."Там, где танцуют стерхи"Жанр: драмаДата выхода: 25 апреля 2024Режиссер: Михаил ЛукачевскийВ ролях: Нюргуяна Шадрина, Ньургун Бэчигэн, Алексей Егоров, Михаил Слепцов, Зоя Попова, Анатолий СтручковСтрана: РоссияПродолжительность:1 час 35 минутИстория маленького Вани разворачивается в суровых, но живописных северных краях, где жизнь течет под музыку ветра и танец белых журавлей. Ваня мечтает о том, чтобы встретить свою маму, и его вера в то, что она возвращается к нему в образе этих грациозных птиц, становится путеводной звездой. Несмотря на все трудности, которые преподносит ему жизнь — одиночество, невзгоды, холодная реальность деревни — Ваня учится находить силы в самом себе. Эта история трогает своей простотой и глубиной, напоминая каждому из нас, что вера и любовь способны оживить даже самые тяжёлые сердца, и что настоящий путь начинается внутри нас, когда мы осмеливаемся танцевать, как эти журавли — свободно, бесстрашно и красиво."Артур, ты король!"Жанр: драма, приключения, спортДата выхода: 4 апреля 2024Режиссер: Саймон Селлан ДжонсВ ролях: Марк Уолберг. Симу Лю, Джульет Райлэнс, Натали Эммануэль, Али СулиманСтрана: США, КанадаПродолжительность: 1 час 47 минутНа пороге между человеком и природой, в самом сердце эквадорских джунглей, спортсмен Майкл и его команда сталкиваются с невероятным союзником — раненой уличной собакой по имени Артур. Этот лохматый друг присоединяется к ним в экстремальной гонке, а его присутствие становится для всей команды символом преданности и отваги. Артур не просто идёт с ними через джунгли — он помогает им преодолевать усталость, страх и отчаяние. Это история о настоящей дружбе, которая иногда приходит в самый неожиданный момент, и о том, как маленький случайный спутник может стать маяком света в самых темных джунглях жизни. "Артур, ты король!" — напоминание о том, что настоящие союзники всегда находятся рядом, даже если они приходят в виде обычного уличного пса."Девушка и море"Жанр: биография, драма, мелодрамаДата выхода: 31 мая 2024Режиссер: Йоаким РённингВ ролях: Дейзи Ридли, Тильда Кобэм-Херви, Стивен Грэм, Ким Бодния, Жанетт Хайн, Гленн ФлешлерСтрана: США, Венгрия, Италия, Великобритания, ФранцияПродолжительность: 2 часа 9 минутИстория, основанная на реальных событиях, — настоящий гимн женской силе и решимости. Труди Эдерле — первая женщина, которая решилась переплыть Ла-Манш, и этот вызов она бросила не только природе, но и обществу, которое ставило перед ней барьеры и сомневалось в её возможностях. Мы видим, как Труди упорно тренируется, как она сталкивается с болью, сомнениями и холодной водой, но не сдаётся. Её заплыв становится символом не только спортивного подвига, но и победы над стереотипами и общественными ограничениями. Фильм тонко передает атмосферу начала 20-го века, показывая нам, как героиня, несмотря на все препятствия, доказала, что женщина может и должна стремиться к самым высоким вершинам. "Девушка и море" — это история о том, что никакие границы, будь то физические или социальные, не могут остановить того, кто верит в свою мечту и идет к ней с упорством и любовью."Онегин"Жанр: мелодрама, драмаДата выхода: 7 марта 2024Режиссер: Сарик АндреасянВ ролях: Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, Таня Сабинова, Алена Хмельницкая, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина, Александр ЯцкоСтрана: РоссияПродолжительность: 2 часа 20 минутЭкранизация романа Александра Пушкина. Аристократ Евгений Онегин ведет праздную жизнь, посещая балы, премьеры, светские приемы. Когда ему внезапно сообщают о болезни дяди, он с радостью уезжает от городской суеты в деревню. После смерти родственника, Онегин уединенно живет за городом, а соседи считают его чудаковатым. Владелец соседней усадьбы юный Ленский возвращается из-за границы и нарушает одиночество Онегина. Он знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными."Материнский инстинкт"Жанр: драмаДата выхода: 11 января 2024Режиссер: Бенуа ДеломмВ ролях: Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй, Имон Патрик О’Коннелл, Андерс Даниельсен Ли, Каролин ЛагерфельтСтрана: США, Бельгия, Франция, ВеликобританияПродолжительность: 1 час 34 минутыСоседки Элис и Селин живут в уютном американском пригороде. Они дружат семьями, вместе отмечают праздники и кажется, поддерживают друг друга. После трагической гибели сына одной из подруг, многолетняя дружба превращается в клубок подозрений. Обезумевшая от горя мать готова пойти на многое."Город тайн: Исчезнувшая""Жанр: триллерДата выхода: 18 апреля 2024Режиссер: Роберт КонноллиВ ролях: Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси АнселлСтрана: СШАПродолжительность: 1 час 52 минутыПять женщин отправляются в поход на корпоративный тимбилдинг. Элис Рассел, одна из сотрудниц, бесследно исчезает. За расследование берется федеральный агент Аарон Фальк. Показания четырёх свидетельниц вызывают у детектива сомнения. Ему предстоит шаг за шагом восстановить картину произошедшего и раскрыть причину исчезновения."Воображаемые друзья"Жанр: мультфильм, фэнтези, драма, комедия, семейныйДата выхода: 17 мая 2024Режиссер: Джон КрасинскиВ ролях: Райан Рейнольдс, Джон Красински, Стив Карелл, Фиби Уоллер-БриджСтрана: США, КанадаПродолжительность: 1 час 44 минутыДевочка Беа рано лишилась матери и вынуждена пожить у бабушки, пока ее отец находится на лечении. Она заводит знакомства с воображаемыми друзьями, которых бросили их хозяева. Вместе с соседом Кэлом, с которым у них общая способность видеть и слышать этих странных существ, они стремятся помочь созданиям воссоединиться со своими старыми друзьями."Собиратель душ"Жанр: триллер, детективДата выхода: 5 июля 2024Режиссер: Осгуд ПеркинсВ ролях: Майка Монро, Блэр Андервуд, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли, Дакота Долби, Лорен Акала, Кирнан ШипкаСтрана: Канада, СШАПродолжительность: 1 час 41 минутаВ 1990-е годы в штате Орегон уже несколько десятилетий происходят загадочные трагедии: глава семейства жестоко расправляется с родными, а потом умирает и сам. Среди жертв фигурируют дочери девяти лет, а на месте преступления находят странные послания. Разобраться в этом предстоит агенту ФБР с экстрасенсорными способностями Ли Харкер."Тур с Иванушками"Жанр: комедия, музыкаДата выхода: 20 июня 2024Режиссер: Марк ГоробецВ ролях: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюк, Роман Маякин, Роман Курцын, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко, Татьяна ДогилеваСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 48 минутМузыкальное роуд-муви о подругах, которые вместе еще со школы фанатели от группы "Иванушки International". И вот, будучи уже взрослыми женщинами, они решаются сбежать от бытовых проблем и серых будней, чтоб воплотить в жизнь свою детскую мечту. Вслед за кумирами героини отправляются на юг России. Впереди у них насыщенное приключениями путешествие."Спящие псы"Жанр: детектив, триллер, криминалДата выхода: 21 марта 2024Режиссер: Адам КуперВ ролях: Рассел Кроу, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Томас М. РайтСтрана: Австралия, СШАПродолжительность: 1 час 50 минутРой Фриман — детектив в отставке. Он переносит экспериментальную операцию, чтобы преодолеть болезнь и избавиться от провалов в памяти. К нему обращается парень с просьбой возобновить расследование преступления по обвинению в убийстве профессора психологии. Айзек Сэмюэль, которого Рой засадил когда-то в камеру смертников, утверждает, что точно не виновен. Возвращение к расследованию таит множество неожиданных сюрпризов."Покажи мне Луну"Жанр: комедия, мелодрамаДата выхода: 3 июля 2024 годаРежиссер: Грег БерлантиВ ролях: Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум, Вуди Харрельсон, Рэй Романо, Джим Рэш, Анна Гарсиа, Дональд Уоткинс, Ной Роббинс, Кристиан Клименсон, Колин ВуделлСтрана: США, ВеликобританияПродолжительность: 2 часа 12 минутКонец 1960-х годов — эпоха космической гонки сверхдержав. Главные герои — предприимчивый маркетолог Келли Джонс и харизматичный руководитель лунного проекта Коул Дэвис совершенно разные по темпераменту, подходу к работе и моральным принципам. Напряжение между ними постепенно перерастает во взаимное влечение."Неожиданные связи"Жанр: комедияДата выхода: 11 апреля 2024Режиссер: Жюльен ЭрвеВ ролях: Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианн Деникур, Жюльен Пестель, Хлоя КуллуСтрана: Франция, БельгияПродолжительность: 1 час 32 минутыАлиса и Франсуа решили пожениться и хотят познакомить своих родителей. По случаю встречи пара дарит родителям результаты ДНК-тестов. Такой сюрприз становится настоящим потрясением для аристократической семья Бувье-Соваж и простой семьи Мартен. Неожиданные результаты раскроют тайну их происхождения."Планета обезьян: Новое царство"Жанр: фантастикаДата выхода: 8 мая 2024 годаРежиссер: Уэс БоллСтрана: США, АвстралияВ ролях: Оуэн Тиг, Питер Макон, Фрейя Аллан, Кевин Дюран, Трэвис Джеффри и др.Продолжительность: 2 часа 25 минутСпустя несколько столетий после правления Цезаря, обезьяны являются доминирующим видом, а оставшиеся в живых люди вынуждены скрываться. В результате нападения отрядов воинствующего лидера Проксима Цезаря, который хочет уничтожить всех людей и подчинить себе обезьян, деревня молодого шимпанзе Ноя оказывается уничтоженной. Он отправляется на поиски нападавших, и это путешествие становится значимым как для обезьян, так и для людей."Холоп 2"Дата выхода: 1 января 2024 годаРежиссер: Клим ШипенкоВ главных ролях: Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария МироноваСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 59 минутГригорий многое переосмыслил, после того, как побывал холопом в первой части фильма. Он не переносит несправедливость и решает преподать урок избалованной дочке чиновницы Кате. Дерзкая девушка переносится в 1812 год, где она уже не заносчивая мажорка, а служанка. Строптивая героиня не сразу поддается перевоспитанию, а ее влиятельная мать грозит наказать всех за похищение дочери."Чужой: Ромул"Дата выхода: 14 октября 2024Жанр: ужасы, фантастика, боевикРежиссер: Феде АльваресВ ролях: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк ФернСтрана: Великобритания, США, Венгрия, Австралия, Новая Зеландия, КанадаПродолжительность: 1 час 59 минутГруппа космических колонизаторов годами занимается тяжелым трудом. Молодые люди мечтают покинуть мрачную планету и решают проникнуть на пролетающий мимо заброшенный космический корабль. На станции им предстоит найти камеры для гиперсна, чтобы пережить дальнее путешествие. Но они еще не знают, что за дверями опустевших комнат их ждет встреча с ужасной новой формой жизни."Ускорение"Жанр: фантастика, триллерДата выхода: 30 августа 2024Режиссер: Микаэль ХофстрёмСтрана: Венгрия, Индонезия, СШАВ ролях: Кейси Аффлек, Лоренс Фишбёрн, Эмили Бичем, Томер Капон, Дэвид Моррисси, Шарлотта ЛёвгренПродолжительность: 1 час 48 минутГруппа отважных астронавтов должна изучить крупнейший спутник Сатурна. Но путь к месту назначения полон опасностей. В районе Юпитера команде предстоит совершить рискованный маневр, и в случае неудачи они могут оказаться в открытом космосе. В поистине сложнейших условиях миссии астронавтам непросто сохранить контроль над реальностью."Одинокие волки"Жанр: комедия, криминал, боевикРежиссер: Джон УоттсВ ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Остин Абрамс, Эми РайанДата выхода: 27 сентября 2024Страна: Великобритания, СШАПродолжительность: 1 час 47 минутОкружной прокурор Маргарет оказывается в одном номере с молодым человеком, который бездыханно лежит в луже крови. Она обращается за помощью к профессиональному чистильщику. Но тут в номере оказывается еще один решала, которого пригласила владелица отеля. Помимо трупа в номере обнаружится сумка с героином. Два одиноких спеца, которые привыкли работать самостоятельно, в эту ночь вынуждены сформировать тандем. Героям придётся действовать сообща, преодолевая погони и перестрелки, а также взаимную неприязнь."Ловушка"Жанр: триллер, криминалДата выхода: 19 июля 2024Режиссер: М. Найт ШьямаланСтрана: США, КанадаВ ролях: Джош Хартнетт, Ариэль Джой Донохью, Салека Шьямалан, Элисон Пилл, Хейли Миллз и др.Продолжительность: 1 час 45 минутМужчина с дочерью-подростком идут на концерт популярной певицы. Заботливый отец осматривается вокруг и подмечает нетипично много полицейских для подобного мероприятия. Они дежурят вокруг здания и внутри самого помещения. Из беседы с продавцом герой узнает, что организованный концерт — это большая ловушка для серийного убийцы."Майор Гром. Игра"Жанр: боевик, детективРежиссёр: Олег ТрофимВ ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова, Владимир Лысенко, Евгений ЧебатковДата выхода: 23 мая 2024Страна: РоссияПродолжительность: 2 часа 48 минутСпустя год после победы над Чумным Доктором знаменитый майор Гром сталкивается с новым опасным преступником. С появлением таинственного злодея Призрака в Санкт-Петербурге оказывается разрушенным ни один памятник архитектуры. Призрак бросает вызов майору и предлагает сыграть в опасную игру, где ставка — жизни людей."Манюня: Приключения в Москве"Жанр: комедия, приключенияДата выхода: 30 мая 2024Режиссер: Денис ГулярВ ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев, Роман Богданов, Алексей Баранов, Илья КреймерСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 26 минутМанюня вместе с бабушкой, Наринэ и Каринэ на летних каникулах едет в Москву, чтобы познакомиться со столицей и сходить на концерт знаменитой группы "Земляне". Приютить Розу Иосифовну с девочками соглашается старый друг бабушки — Григорий Савельевич. Любознательные подруги начинают подозревать мужчину в шпионаже. Они отслеживают каждый шаг старика и попадают в смешные приключения."Бордерлендс"Жанр: фантастика, боевик, комедияРежиссёр: Элай РотВ ролях: Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кёртис, Ариана ГринблаттДата выхода: 9 августа 2024Страна: США, ВенгрияПродолжительность: 1 час 41 минутаЭкранизация знаменитой игры с Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кёртис и Джеком Блэком. Искатели приключений во главе с известной охотницей за головами Лилит отправляются на планету Пандора. Их главная миссия — вызволить из заточения дочь межгалактического бизнесмена Атласа. Они сражаются с бандитами, дают отпор инопланетянам и открывает тайну худшей планеты.

https://ria.ru/20241016/komedii-1977376035.html

https://ria.ru/20241016/festival-1978329710.html

https://ria.ru/20241015/melodramy-1978144645.html

https://ria.ru/20241015/komedii-1978129195.html

https://ria.ru/20241015/trillery-1978123407.html

https://ria.ru/20241015/detektivy-1978110653.html

сша

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кино, сша, россия, канада, екатерина мовсесян, ирина горбачева, кейт бланшетт, что посмотреть