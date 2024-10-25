Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии
AFP: фон дер Ляйен отменила встречу с Вучевичем из-за его встречи с министром РФ
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жоффре.
"Мы отменили встречу с премьер-министром (Сербии - ред.) после (его - ред.) встречи с министром... Российской Федерации (министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым - ред.)", - приводит агентство слова Жоффре, который дал комментарий Франс Пресс.
Глава правительства Сербии Милош Вучевич в пятницу принял в Белграде министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Как сообщала пресс-служба Минэкономразвития РФ, в ходе визита российская и сербская стороны планировали обсудить вопросы двусторонней экономической повестки, реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества.
На сайте правительства Сербии встреча премьера Вучевича и главы Еврокомиссии была назначена на 15.30 (16.30 мск). Согласно анонсу визита фон дер Ляйен от администрации президента Сербии, в 13.35 (14.35 мск) была запланирована торжественная встреча перед правительственным комплексом "Палата Сербия" и после разговор тет-а-тет с Вучичем. Далее в программе стояло пленарное заседание делегаций ЕС и Сербии, затем заявления для СМИ. Так как продолжительность разговора фон дер Ляйен и Вучича за закрытыми дверями была неизвестна, все последующие пункты программы не были привязаны к конкретному времени. В итоге пленарное заседание началось позже, около 14.40 (15.40 мск), а заявления для СМИ только около 15.05 (16.05 мск), когда председатель Еврокомиссии должна уже была отправиться на встречу с премьером Сербии.
В то же время после встречи главы правительства Вучевича с министром экономразвития РФ Решетниковым на официальном сайте кабмина сначала появился текст "Дальнейшее укрепление экономического и всеобъемлющего сотрудничества с Россией", а около 15.10 (16.10 мск) он пропал с сайта правительства и до написания этого текста там не появился.
Встреча Вучевича с Решетниковым также не анонсировалась накануне кабмином Сербии.