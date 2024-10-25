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Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии - РИА Новости, 25.10.2024
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19:49 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/evrokomissiya-1980176868.html
Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии
Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии - РИА Новости, 25.10.2024
Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его встречи с министром экономического... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:49
2024-10-25T19:49
сербия
россия
белград (город)
максим решетников
милош вучевич
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жоффре. "Мы отменили встречу с премьер-министром (Сербии - ред.) после (его - ред.) встречи с министром... Российской Федерации (министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым - ред.)", - приводит агентство слова Жоффре, который дал комментарий Франс Пресс. Глава правительства Сербии Милош Вучевич в пятницу принял в Белграде министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Как сообщала пресс-служба Минэкономразвития РФ, в ходе визита российская и сербская стороны планировали обсудить вопросы двусторонней экономической повестки, реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества. На сайте правительства Сербии встреча премьера Вучевича и главы Еврокомиссии была назначена на 15.30 (16.30 мск). Согласно анонсу визита фон дер Ляйен от администрации президента Сербии, в 13.35 (14.35 мск) была запланирована торжественная встреча перед правительственным комплексом "Палата Сербия" и после разговор тет-а-тет с Вучичем. Далее в программе стояло пленарное заседание делегаций ЕС и Сербии, затем заявления для СМИ. Так как продолжительность разговора фон дер Ляйен и Вучича за закрытыми дверями была неизвестна, все последующие пункты программы не были привязаны к конкретному времени. В итоге пленарное заседание началось позже, около 14.40 (15.40 мск), а заявления для СМИ только около 15.05 (16.05 мск), когда председатель Еврокомиссии должна уже была отправиться на встречу с премьером Сербии. В то же время после встречи главы правительства Вучевича с министром экономразвития РФ Решетниковым на официальном сайте кабмина сначала появился текст "Дальнейшее укрепление экономического и всеобъемлющего сотрудничества с Россией", а около 15.10 (16.10 мск) он пропал с сайта правительства и до написания этого текста там не появился. Встреча Вучевича с Решетниковым также не анонсировалась накануне кабмином Сербии.
https://ria.ru/20241025/reformy-1980129823.html
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сербия, россия, белград (город), максим решетников, милош вучевич, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире
Сербия, Россия, Белград (город), Максим Решетников, Милош Вучевич, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире
Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии

AFP: фон дер Ляйен отменила встречу с Вучевичем из-за его встречи с министром РФ

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жоффре.
"Мы отменили встречу с премьер-министром (Сербии - ред.) после (его - ред.) встречи с министром... Российской Федерации (министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым - ред.)", - приводит агентство слова Жоффре, который дал комментарий Франс Пресс.
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Вчера, 17:01
Глава правительства Сербии Милош Вучевич в пятницу принял в Белграде министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Как сообщала пресс-служба Минэкономразвития РФ, в ходе визита российская и сербская стороны планировали обсудить вопросы двусторонней экономической повестки, реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества.
На сайте правительства Сербии встреча премьера Вучевича и главы Еврокомиссии была назначена на 15.30 (16.30 мск). Согласно анонсу визита фон дер Ляйен от администрации президента Сербии, в 13.35 (14.35 мск) была запланирована торжественная встреча перед правительственным комплексом "Палата Сербия" и после разговор тет-а-тет с Вучичем. Далее в программе стояло пленарное заседание делегаций ЕС и Сербии, затем заявления для СМИ. Так как продолжительность разговора фон дер Ляйен и Вучича за закрытыми дверями была неизвестна, все последующие пункты программы не были привязаны к конкретному времени. В итоге пленарное заседание началось позже, около 14.40 (15.40 мск), а заявления для СМИ только около 15.05 (16.05 мск), когда председатель Еврокомиссии должна уже была отправиться на встречу с премьером Сербии.
В то же время после встречи главы правительства Вучевича с министром экономразвития РФ Решетниковым на официальном сайте кабмина сначала появился текст "Дальнейшее укрепление экономического и всеобъемлющего сотрудничества с Россией", а около 15.10 (16.10 мск) он пропал с сайта правительства и до написания этого текста там не появился.
Встреча Вучевича с Решетниковым также не анонсировалась накануне кабмином Сербии.
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СербияРоссияБелград (город)Максим РешетниковМилош ВучевичУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)В мире
 
 
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