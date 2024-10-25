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Из опасной зоны курского приграничья эвакуировали 11 человек - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/evakuatsiya-1980177678.html
Из опасной зоны курского приграничья эвакуировали 11 человек
Из опасной зоны курского приграничья эвакуировали 11 человек - РИА Новости, 25.10.2024
Из опасной зоны курского приграничья эвакуировали 11 человек
Российские военнослужащие вывезли в пятницу с опасных территорий приграничья 11 человек, сообщает правительство Курской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:57
2024-10-25T19:57
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 25 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие вывезли в пятницу с опасных территорий приграничья 11 человек, сообщает правительство Курской области в своем Telegram-канале. "Двое мужчин эвакуированы из Глушковского района, четыре человека, в том числе двое детей, - из Кореневского района. Спасены трое жителей Льговского района - мужчина, женщина и ребенок. Еще двое детей доставлены в безопасное место из Суджанского района", - сообщили власти. По их словам, все эвакуированные получают необходимую помощь. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 26,5 тысячи военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241021/kursk-1979053432.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Из опасной зоны курского приграничья эвакуировали 11 человек

Российские военные вывезли с опасных территорий приграничья 11 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСК, 25 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие вывезли в пятницу с опасных территорий приграничья 11 человек, сообщает правительство Курской области в своем Telegram-канале.
"Двое мужчин эвакуированы из Глушковского района, четыре человека, в том числе двое детей, - из Кореневского района. Спасены трое жителей Льговского района - мужчина, женщина и ребенок. Еще двое детей доставлены в безопасное место из Суджанского района", - сообщили власти.
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По их словам, все эвакуированные получают необходимую помощь.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 26,5 тысячи военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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