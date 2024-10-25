https://ria.ru/20241025/evakuatsiya-1980177678.html
Из опасной зоны курского приграничья эвакуировали 11 человек
Из опасной зоны курского приграничья эвакуировали 11 человек - РИА Новости, 25.10.2024
Из опасной зоны курского приграничья эвакуировали 11 человек
Российские военнослужащие вывезли в пятницу с опасных территорий приграничья 11 человек, сообщает правительство Курской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:57
2024-10-25T19:57
2024-10-25T19:57
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20285b2bd4f64b72fc40cd8de8e5c13c.jpg
КУРСК, 25 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие вывезли в пятницу с опасных территорий приграничья 11 человек, сообщает правительство Курской области в своем Telegram-канале. "Двое мужчин эвакуированы из Глушковского района, четыре человека, в том числе двое детей, - из Кореневского района. Спасены трое жителей Льговского района - мужчина, женщина и ребенок. Еще двое детей доставлены в безопасное место из Суджанского района", - сообщили власти. По их словам, все эвакуированные получают необходимую помощь. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 26,5 тысячи военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241021/kursk-1979053432.html
https://ria.ru/20241025/kurskaya-1979974687.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cf8dff6effa2ef6a737ccd25a422ec34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Из опасной зоны курского приграничья эвакуировали 11 человек
Российские военные вывезли с опасных территорий приграничья 11 человек