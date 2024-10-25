https://ria.ru/20241025/estoniya-1979994037.html
Премьер Эстонии призвал лишить россиян права голоса на местных выборах
Премьер Эстонии призвал лишить россиян права голоса на местных выборах - РИА Новости, 25.10.2024
Премьер Эстонии призвал лишить россиян права голоса на местных выборах
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал лишить всех граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, такое мнение он выразил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:13
2024-10-25T11:13
2024-10-25T11:13
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал лишить всех граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, такое мнение он выразил радиостанции ERR. "Мы беседовали на эту тему с председателем социал-демократов (Лаури Ляэнеметсом - ред.).... Во-первых, мы хотим изменения - граждане России и Беларуси не должны решать здесь вопросы на местных выборах. Их право голоса необходимо приостановить или лишить их его. Чем яснее и юридически конкретнее это будет сделано, тем лучше", - заявил радиостанции Михал. По словам министра, правительственная коалиция страны продолжит обсуждать этот вопрос. Михал добавил, что Партия реформ готова оформить лишение прав голоса граждан России и Белоруссии в виде изменения закона, а также внести соответствующее изменение в конституцию страны. "Социал-демократы уже сделали шаг навстречу, возможно, они согласятся сделать еще один шаг. Тогда мы оценим возможный общий знаменатель и каков он может быть среди парламентских политических сил, потому что не секрет, что большинство в парламенте занимает ту же позицию, что и Партия реформ: граждан России и Беларуси следует лишить права голосовать на местных выборах", - цитирует радиостанция слова Михала. В странах Прибалтики проживает большое количество русскоязычных людей, в том числе граждан России. Как заявлял ранее МИД РФ, "для Латвии, Литвы и Эстонии привычным делом стали преследования соотечественников за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела". В МИД отмечали, что "под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности" из прибалтийских стран депортируют российских граждан", растет русофобия и бытовая дискриминация, включая травлю детей в школах и даже детских садах. В МИД заявляли также, что "русский язык практически полностью вытеснен из всех сфер общественной жизни, в том числе системы образования, ликвидировано российское информационное присутствие". В российском дипведомстве добавили, что после сокращения Таллином численности российского посольства РФ понизила уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию. А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял ранее, что сотрудничество со странами Прибалтики невозможно из-за утраты данными государствами суверенитета, все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе.
https://ria.ru/20241022/estoniya-1979296873.html
https://ria.ru/20241020/estoniya-1978999426.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, эстония, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Белоруссия, Эстония, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Премьер Эстонии призвал лишить россиян права голоса на местных выборах
Премьер Эстонии призвал лишить россиян права голоса на муниципальных выборах
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал лишить всех граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, такое мнение он выразил радиостанции ERR.
"Мы беседовали на эту тему с председателем социал-демократов (Лаури Ляэнеметсом - ред.).... Во-первых, мы хотим изменения - граждане России и Беларуси не должны решать здесь вопросы на местных выборах. Их право голоса необходимо приостановить или лишить их его. Чем яснее и юридически конкретнее это будет сделано, тем лучше", - заявил радиостанции Михал.
По словам министра, правительственная коалиция страны продолжит обсуждать этот вопрос. Михал добавил, что Партия реформ готова оформить лишение прав голоса граждан России и Белоруссии в виде изменения закона, а также внести соответствующее изменение в конституцию страны.
"Социал-демократы уже сделали шаг навстречу, возможно, они согласятся сделать еще один шаг. Тогда мы оценим возможный общий знаменатель и каков он может быть среди парламентских политических сил, потому что не секрет, что большинство в парламенте занимает ту же позицию, что и Партия реформ: граждан России и Беларуси следует лишить права голосовать на местных выборах", - цитирует радиостанция слова Михала.
В странах Прибалтики
проживает большое количество русскоязычных людей, в том числе граждан России. Как заявлял ранее МИД РФ, "для Латвии
, Литвы
и Эстонии привычным делом стали преследования соотечественников за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела". В МИД отмечали, что "под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности" из прибалтийских стран депортируют российских граждан", растет русофобия и бытовая дискриминация, включая травлю детей в школах и даже детских садах. В МИД заявляли также, что "русский язык практически полностью вытеснен из всех сфер общественной жизни, в том числе системы образования, ликвидировано российское информационное присутствие".
В российском дипведомстве добавили, что после сокращения Таллином
численности российского посольства РФ понизила уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию.
А спикер Госдумы Вячеслав Володин
заявлял ранее, что сотрудничество со странами Прибалтики невозможно из-за утраты данными государствами суверенитета, все решения принимаются в Вашингтоне
и Брюсселе
.