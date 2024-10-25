https://ria.ru/20241025/estoniya-1979994037.html

Премьер Эстонии призвал лишить россиян права голоса на местных выборах

Премьер Эстонии призвал лишить россиян права голоса на местных выборах - РИА Новости, 25.10.2024

Премьер Эстонии призвал лишить россиян права голоса на местных выборах

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал лишить всех граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, такое мнение он выразил... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:13

2024-10-25T11:13

2024-10-25T11:13

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эстония

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал лишить всех граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, такое мнение он выразил радиостанции ERR. "Мы беседовали на эту тему с председателем социал-демократов (Лаури Ляэнеметсом - ред.).... Во-первых, мы хотим изменения - граждане России и Беларуси не должны решать здесь вопросы на местных выборах. Их право голоса необходимо приостановить или лишить их его. Чем яснее и юридически конкретнее это будет сделано, тем лучше", - заявил радиостанции Михал. По словам министра, правительственная коалиция страны продолжит обсуждать этот вопрос. Михал добавил, что Партия реформ готова оформить лишение прав голоса граждан России и Белоруссии в виде изменения закона, а также внести соответствующее изменение в конституцию страны. "Социал-демократы уже сделали шаг навстречу, возможно, они согласятся сделать еще один шаг. Тогда мы оценим возможный общий знаменатель и каков он может быть среди парламентских политических сил, потому что не секрет, что большинство в парламенте занимает ту же позицию, что и Партия реформ: граждан России и Беларуси следует лишить права голосовать на местных выборах", - цитирует радиостанция слова Михала. В странах Прибалтики проживает большое количество русскоязычных людей, в том числе граждан России. Как заявлял ранее МИД РФ, "для Латвии, Литвы и Эстонии привычным делом стали преследования соотечественников за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела". В МИД отмечали, что "под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности" из прибалтийских стран депортируют российских граждан", растет русофобия и бытовая дискриминация, включая травлю детей в школах и даже детских садах. В МИД заявляли также, что "русский язык практически полностью вытеснен из всех сфер общественной жизни, в том числе системы образования, ликвидировано российское информационное присутствие". В российском дипведомстве добавили, что после сокращения Таллином численности российского посольства РФ понизила уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию. А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял ранее, что сотрудничество со странами Прибалтики невозможно из-за утраты данными государствами суверенитета, все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе.

https://ria.ru/20241022/estoniya-1979296873.html

https://ria.ru/20241020/estoniya-1978999426.html

https://ria.ru/20241017/britanija-1978525163.html

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россия, белоруссия, эстония, вячеслав володин, госдума рф