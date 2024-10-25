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СМИ: в ЕС пытаются определить ущерб в случае победы Трампа
СМИ: в ЕС пытаются определить ущерб в случае победы Трампа - РИА Новости, 25.10.2024
СМИ: в ЕС пытаются определить ущерб в случае победы Трампа
Чиновники ЕС проводят ежедневные встречи, чтобы определить, какой ущерб союзу может нанести победа кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:29
2024-10-25T18:29
2024-10-25T18:29
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Чиновники ЕС проводят ежедневные встречи, чтобы определить, какой ущерб союзу может нанести победа кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Высокопоставленные чиновники ЕС ежедневно проводят встречи, чтобы определить, где президентство Трампа может нанести наибольший ущерб союзу", - говорится в публикации. По данным источников, обсуждаемые темы включают в себя противостояние торговым пошлинам, компенсации прекращения американской помощи Украине и сохранение антироссийских санкций, если США снимут свои ограничения. Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Financial Times заявил, что победа Трампа приведет к решениям новой администрации, которые окажут немедленное влияние на Европу. Выборы президента США пройдут 5 ноября, за пост борются демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.
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в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, шарль мишель, камала харрис, евросоюз, евросовет, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Шарль Мишель, Камала Харрис, Евросоюз, Евросовет, Выборы президента США — 2024
СМИ: в ЕС пытаются определить ущерб в случае победы Трампа
FT: в ЕС проводят встречи, чтобы определить ущерб в случае победы Трампа