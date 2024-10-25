https://ria.ru/20241025/erdogan-1980025496.html

Путин рассказал о предложении Эрдогана по Черному морю

Путин рассказал о предложении Эрдогана по Черному морю - РИА Новости, 25.10.2024

Путин рассказал о предложении Эрдогана по Черному морю

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани предложил инициативы, касающиеся украинского кризиса, в том числе... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:38

2024-10-25T12:38

2024-10-25T12:38

россия

черное море

турция

владимир путин

ольга скабеева

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани предложил инициативы, касающиеся украинского кризиса, в том числе связанные с судоходством в Черном море, рассказал глава российского государства. "Вот и сейчас господин Эрдоган, с которым мы встречались вот вчера, он в очередной раз возобновил эти предложения по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море, по некоторым другим вопросам", - сообщил Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По словам Путина, турецкие партнеры уже неоднократно выходили к РФ с переговорными предложениями, как они говорили, с украинской стороны. Но когда Россия соглашается рассмотреть инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается, так было дважды, подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20241025/putin-1980013460.html

россия

черное море

турция

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россия, черное море, турция, владимир путин, ольга скабеева, саммит брикс в казани в 2024 году