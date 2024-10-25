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Путин рассказал о предложении Эрдогана по Черному морю - РИА Новости, 25.10.2024
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12:38 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/erdogan-1980025496.html
Путин рассказал о предложении Эрдогана по Черному морю
Путин рассказал о предложении Эрдогана по Черному морю - РИА Новости, 25.10.2024
Путин рассказал о предложении Эрдогана по Черному морю
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани предложил инициативы, касающиеся украинского кризиса, в том числе... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:38
2024-10-25T12:38
россия
черное море
турция
владимир путин
ольга скабеева
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани предложил инициативы, касающиеся украинского кризиса, в том числе связанные с судоходством в Черном море, рассказал глава российского государства. "Вот и сейчас господин Эрдоган, с которым мы встречались вот вчера, он в очередной раз возобновил эти предложения по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море, по некоторым другим вопросам", - сообщил Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По словам Путина, турецкие партнеры уже неоднократно выходили к РФ с переговорными предложениями, как они говорили, с украинской стороны. Но когда Россия соглашается рассмотреть инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается, так было дважды, подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20241025/putin-1980013460.html
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россия, черное море, турция, владимир путин, ольга скабеева, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Черное море, Турция, Владимир Путин, Ольга Скабеева, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал о предложении Эрдогана по Черному морю

Путин: Эрдоган предложил инициативы по судоходству в Черном море

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани предложил инициативы, касающиеся украинского кризиса, в том числе связанные с судоходством в Черном море, рассказал глава российского государства.
"Вот и сейчас господин Эрдоган, с которым мы встречались вот вчера, он в очередной раз возобновил эти предложения по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море, по некоторым другим вопросам", - сообщил Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По словам Путина, турецкие партнеры уже неоднократно выходили к РФ с переговорными предложениями, как они говорили, с украинской стороны. Но когда Россия соглашается рассмотреть инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается, так было дважды, подчеркнул президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО
Вчера, 12:06
 
РоссияЧерное мореТурцияВладимир ПутинОльга СкабееваСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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