https://ria.ru/20241025/erdogan-1980005984.html

Эрдоган заявил о планах нанести взаимные визиты с Китаем

Эрдоган заявил о планах нанести взаимные визиты с Китаем - РИА Новости, 25.10.2024

Эрдоган заявил о планах нанести взаимные визиты с Китаем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином нанести взаимные визиты. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:48

2024-10-25T11:48

2024-10-25T11:48

в мире

китай

турция

казань

си цзиньпин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином нанести взаимные визиты. "Наши связи с Китаем уходят корнями в далекое прошлое. Мы являемся наследниками двух великих цивилизаций, которые развивались, влияя друг на друга. Мы строим наши отношения на этих связях и работаем над созданием новых, глубоко укоренившихся связей. Китай - чрезвычайно влиятельная страна в мировой политике и торговле. Мы можем предпринять новые шаги для улучшения наших отношений на уровне стратегического партнерства. Время от времени мы обсуждаем с нашими китайскими друзьями множество тем, от увеличения объема двусторонней торговли до инвестиционного потенциала. В ближайшем будущем мы ожидаем визита из Китая. После этого мы нанесем ответный визит. Думаю, это не займет много времени. Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит нам, а затем мы нанесем визит им", - сказал турецкий лидер журналистам по возвращению из Казани.

https://ria.ru/20240903/briks-1970183695.html

китай

турция

казань

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в мире, китай, турция, казань, си цзиньпин, реджеп тайип эрдоган