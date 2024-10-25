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Эрдоган заявил о планах нанести взаимные визиты с Китаем
Эрдоган заявил о планах нанести взаимные визиты с Китаем - РИА Новости, 25.10.2024
Эрдоган заявил о планах нанести взаимные визиты с Китаем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином нанести взаимные визиты. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:48
2024-10-25T11:48
2024-10-25T11:48
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином нанести взаимные визиты. "Наши связи с Китаем уходят корнями в далекое прошлое. Мы являемся наследниками двух великих цивилизаций, которые развивались, влияя друг на друга. Мы строим наши отношения на этих связях и работаем над созданием новых, глубоко укоренившихся связей. Китай - чрезвычайно влиятельная страна в мировой политике и торговле. Мы можем предпринять новые шаги для улучшения наших отношений на уровне стратегического партнерства. Время от времени мы обсуждаем с нашими китайскими друзьями множество тем, от увеличения объема двусторонней торговли до инвестиционного потенциала. В ближайшем будущем мы ожидаем визита из Китая. После этого мы нанесем ответный визит. Думаю, это не займет много времени. Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит нам, а затем мы нанесем визит им", - сказал турецкий лидер журналистам по возвращению из Казани.
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в мире, китай, турция, казань, си цзиньпин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Китай, Турция, Казань, Си Цзиньпин, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о планах нанести взаимные визиты с Китаем
Эрдоган заявил об их с Си Цзиньпином планах нанести друг другу визиты