https://ria.ru/20241025/eksport-1980176088.html
В Москве подведены итоги работы центров поддержки экспорта за III кв 2024 г
В Москве подведены итоги работы центров поддержки экспорта за III кв 2024 г - РИА Новости, 25.10.2024
В Москве подведены итоги работы центров поддержки экспорта за III кв 2024 г
За девять месяцев 2024 года центры поддержки экспорта (ЦПЭ) оказали помощь более 31 тысяче малых и средних предприятий (МСП), из которых 2 193 субъекта... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:44
2024-10-25T19:44
2024-10-25T19:44
экономика
москва
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За девять месяцев 2024 года центры поддержки экспорта (ЦПЭ) оказали помощь более 31 тысяче малых и средних предприятий (МСП), из которых 2 193 субъекта заключили экспортные контракты на общую сумму более 874 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).География поставок с поддержкой ЦПЭ охватывает 115 стран."По итогам третьего квартала мы наблюдаем, что 24 региона уже выполнили годовой план по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Это создает им возможность войти в Топ-10 лучших ЦПЭ по итогам года, что, в свою очередь, положительно скажется на их рейтинге в Агентстве стратегических инициатив (АСИ)", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта прошла в Москве 24 и 25 октября, собрав руководителей центров поддержки экспорта из 82 регионов страны. В ходе конференции участники подводили итоги работы инфраструктуры за третий квартал текущего года и обсуждали актуальные вопросы и вызовы, с которыми сталкиваются российские экспортеры.Центры поддержки экспорта предоставляют комплексную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства на всех этапах экспортного пути. Услуги включают базовые консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности, обучение, поиск партнеров, организацию участия МСП в бизнес-миссиях и международных выставках как в России, так и за рубежом. Кроме того, через государственную цифровую платформу "Мой экспорт" осуществляется содействие в размещении продукции МСП на электронных торговых площадках, приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями (стандартизация, сертификация, получение необходимых разрешений). Также сотрудники ЦПЭ помогают экспортерам с защитой интеллектуальной собственности за рубежом, включая получение патентов.
https://ria.ru/20241025/rets-1980152258.html
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экономика, москва, россия, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Москва, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За девять месяцев 2024 года центры поддержки экспорта (ЦПЭ) оказали помощь более 31 тысяче малых и средних предприятий (МСП), из которых 2 193 субъекта заключили экспортные контракты на общую сумму более 874 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
География поставок с поддержкой ЦПЭ охватывает 115 стран.
"По итогам третьего квартала мы наблюдаем, что 24 региона уже выполнили годовой план по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Это создает им возможность войти в Топ-10 лучших ЦПЭ по итогам года, что, в свою очередь, положительно скажется на их рейтинге в Агентстве стратегических инициатив (АСИ)
", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта прошла в Москве 24 и 25 октября, собрав руководителей центров поддержки экспорта из 82 регионов страны. В ходе конференции участники подводили итоги работы инфраструктуры за третий квартал текущего года и обсуждали актуальные вопросы и вызовы, с которыми сталкиваются российские экспортеры.
Центры поддержки экспорта предоставляют комплексную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства на всех этапах экспортного пути. Услуги включают базовые консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности, обучение, поиск партнеров, организацию участия МСП в бизнес-миссиях и международных выставках как в России, так и за рубежом. Кроме того, через государственную цифровую платформу "Мой экспорт" осуществляется содействие в размещении продукции МСП на электронных торговых площадках, приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями (стандартизация, сертификация, получение необходимых разрешений). Также сотрудники ЦПЭ помогают экспортерам с защитой интеллектуальной собственности за рубежом, включая получение патентов.