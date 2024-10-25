https://ria.ru/20241025/eksport-1979946520.html

Россия в сентябре сократила экспорт свинины в Китай вдвое

Россия в сентябре сократила экспорт свинины в Китай вдвое - РИА Новости, 25.10.2024

Россия в сентябре сократила экспорт свинины в Китай вдвое

Россия в сентябре этого года сократила экспорт свинины в Китай в месячном выражении вдвое - до 5,9 миллиона долларов или 2,2 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T03:06

2024-10-25T03:06

2024-10-25T03:06

экономика

россия

китай

пекин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия в сентябре этого года сократила экспорт свинины в Китай в месячном выражении вдвое - до 5,9 миллиона долларов или 2,2 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины Пекину. Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия - на 677 тысяч долларов. Максимальный объем поставок с того момента таможня зафиксировала по итогам августа - 11,3 миллиона долларов (или 4,2 тысячи тонн). Всего в начале осени Китай приобрел за рубежом свинины на 203 миллиона долларов, что на 6% опередило августовский показатель. Крупнейшими поставщиками этого мяса в сентябре были Испания (почти треть объема в денежном выражении), Бразилия (18%) и Чили (10%). Россия заняла в рейтинге 11-е место, обеспечив 3% поставок.

https://ria.ru/20241024/sotrudnichestvo-1979872039.html

https://ria.ru/20240823/torgovlya-1967928292.html

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китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, пекин