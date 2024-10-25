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Россия в сентябре сократила экспорт свинины в Китай вдвое - РИА Новости, 25.10.2024
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03:06 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/eksport-1979946520.html
Россия в сентябре сократила экспорт свинины в Китай вдвое
Россия в сентябре сократила экспорт свинины в Китай вдвое - РИА Новости, 25.10.2024
Россия в сентябре сократила экспорт свинины в Китай вдвое
Россия в сентябре этого года сократила экспорт свинины в Китай в месячном выражении вдвое - до 5,9 миллиона долларов или 2,2 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T03:06
2024-10-25T03:06
экономика
россия
китай
пекин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия в сентябре этого года сократила экспорт свинины в Китай в месячном выражении вдвое - до 5,9 миллиона долларов или 2,2 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины Пекину. Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия - на 677 тысяч долларов. Максимальный объем поставок с того момента таможня зафиксировала по итогам августа - 11,3 миллиона долларов (или 4,2 тысячи тонн). Всего в начале осени Китай приобрел за рубежом свинины на 203 миллиона долларов, что на 6% опередило августовский показатель. Крупнейшими поставщиками этого мяса в сентябре были Испания (почти треть объема в денежном выражении), Бразилия (18%) и Чили (10%). Россия заняла в рейтинге 11-е место, обеспечив 3% поставок.
https://ria.ru/20241024/sotrudnichestvo-1979872039.html
https://ria.ru/20240823/torgovlya-1967928292.html
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экономика, россия, китай, пекин
Экономика, Россия, Китай, Пекин
Россия в сентябре сократила экспорт свинины в Китай вдвое

Россия в сентябре сократила экспорт свинины в Китай в месячном выражении вдвое

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСвинина
Свинина - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия в сентябре этого года сократила экспорт свинины в Китай в месячном выражении вдвое - до 5,9 миллиона долларов или 2,2 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины Пекину.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Архангельская область расширяет сотрудничество с Китаем
24 октября, 18:10
Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия - на 677 тысяч долларов. Максимальный объем поставок с того момента таможня зафиксировала по итогам августа - 11,3 миллиона долларов (или 4,2 тысячи тонн).
Всего в начале осени Китай приобрел за рубежом свинины на 203 миллиона долларов, что на 6% опередило августовский показатель. Крупнейшими поставщиками этого мяса в сентябре были Испания (почти треть объема в денежном выражении), Бразилия (18%) и Чили (10%). Россия заняла в рейтинге 11-е место, обеспечив 3% поставок.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков свинины в Китай
23 августа, 04:04
 
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