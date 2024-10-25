https://ria.ru/20241025/efimov-1979927549.html
Ефимов: в 2024 году в Москве ввели 7,4 млн "квадратов" недвижимости
Ефимов: в 2024 году в Москве ввели 7,4 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 25.10.2024
Ефимов: в 2024 году в Москве ввели 7,4 млн "квадратов" недвижимости
С начала года в Москве выданы разрешения на ввод 301 объекта недвижимости общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:05
2024-10-25T09:05
2024-10-25T09:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С начала года в Москве выданы разрешения на ввод 301 объекта недвижимости общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 301 объект недвижимости, в том числе 105 жилых домов площадью три миллиона квадратных метров. Основная часть ввода приходится на объекты социальной и административной инфраструктуры. С начала года сдано 158 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения общей площадью почти три миллиона квадратных метров", ‒ заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Среди сданных объектов как сооружения районного значения, так и крупные объекты транспортной и социальной инфраструктуры.Так, с начала года Мосгосстройнадзор выдал разрешения для первого участка Троицкой линии метро, пешеходного моста между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на Базовской улице, музейно-выставочного центра на территории бывшей промзоны "ЗИЛ", канатной дороги на ВДНХ и других объектов, сообщил глава комитета Антон Слободчиков.Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что после завершения 158 объектов было создано более 38,5 тысячи рабочих мест.На сегодняшний день в Москве действует более 9,3 тысячи разрешений на строительство объектов различного назначения общей площадью до 56,5 миллиона квадратных метров.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в 2024 году в Москве ввели 7,4 млн "квадратов" недвижимости
Ефимов: в 2024 году в Москве ввели 7,4 млн "квадратов" недвижимости
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С начала года в Москве выданы разрешения на ввод 301 объекта недвижимости общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 301 объект недвижимости, в том числе 105 жилых домов площадью три миллиона квадратных метров. Основная часть ввода приходится на объекты социальной и административной инфраструктуры. С начала года сдано 158 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения общей площадью почти три миллиона квадратных метров", ‒ заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Среди сданных объектов как сооружения районного значения, так и крупные объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
Так, с начала года Мосгосстройнадзор
выдал разрешения для первого участка Троицкой линии метро, пешеходного моста между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на Базовской улице, музейно-выставочного центра на территории бывшей промзоны "ЗИЛ
", канатной дороги на ВДНХ и других объектов, сообщил глава комитета Антон Слободчиков.
Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
рассказал, что после завершения 158 объектов было создано более 38,5 тысячи рабочих мест.
На сегодняшний день в Москве действует более 9,3 тысячи разрешений на строительство объектов различного назначения общей площадью до 56,5 миллиона квадратных метров.