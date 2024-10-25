https://ria.ru/20241025/efimov-1979927549.html

Ефимов: в 2024 году в Москве ввели 7,4 млн "квадратов" недвижимости

Ефимов: в 2024 году в Москве ввели 7,4 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 25.10.2024

Ефимов: в 2024 году в Москве ввели 7,4 млн "квадратов" недвижимости

С начала года в Москве выданы разрешения на ввод 301 объекта недвижимости общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:05

2024-10-25T09:05

2024-10-25T09:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С начала года в Москве выданы разрешения на ввод 301 объекта недвижимости общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 301 объект недвижимости, в том числе 105 жилых домов площадью три миллиона квадратных метров. Основная часть ввода приходится на объекты социальной и административной инфраструктуры. С начала года сдано 158 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения общей площадью почти три миллиона квадратных метров", ‒ заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Среди сданных объектов как сооружения районного значения, так и крупные объекты транспортной и социальной инфраструктуры.Так, с начала года Мосгосстройнадзор выдал разрешения для первого участка Троицкой линии метро, пешеходного моста между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на Базовской улице, музейно-выставочного центра на территории бывшей промзоны "ЗИЛ", канатной дороги на ВДНХ и других объектов, сообщил глава комитета Антон Слободчиков.Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что после завершения 158 объектов было создано более 38,5 тысячи рабочих мест.На сегодняшний день в Москве действует более 9,3 тысячи разрешений на строительство объектов различного назначения общей площадью до 56,5 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20241024/efimov-1979770862.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы