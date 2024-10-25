https://ria.ru/20241025/dtp-1980163666.html

Пожар на трассе в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушили

Пожар на трассе в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушили - РИА Новости, 25.10.2024

Пожар на трассе в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушили

Пожар на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:18

2024-10-25T19:18

2024-10-25T19:33

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

дтп

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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Пожар на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Как сообщало ранее МЧС, два грузовика загорелись после столкновения на трассе М-11 "Нева" у деревни Заболотье Тверской области. По данным регионального УМВД, около 17.00 мск водитель грузового автомобиля Scania потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на стоящий автомобиль Volvo, после чего врезался в железобетонное ограждение и загорелся. Пострадали оба водителя."Огнеборцы МЧС России потушили пожар в Тверской области. По уточненной информации, в аварию попали автоцистерна с битумом и грузовик с коробками", - говорится в сообщении МЧС.

https://ria.ru/20241025/avtobus-1980077000.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп