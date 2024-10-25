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Пожар на трассе в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушили - РИА Новости, 25.10.2024
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19:18 25.10.2024 (обновлено: 19:33 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/dtp-1980163666.html
Пожар на трассе в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушили
Пожар на трассе в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушили - РИА Новости, 25.10.2024
Пожар на трассе в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушили
Пожар на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:18
2024-10-25T19:33
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Пожар на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Как сообщало ранее МЧС, два грузовика загорелись после столкновения на трассе М-11 "Нева" у деревни Заболотье Тверской области. По данным регионального УМВД, около 17.00 мск водитель грузового автомобиля Scania потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на стоящий автомобиль Volvo, после чего врезался в железобетонное ограждение и загорелся. Пострадали оба водителя."Огнеборцы МЧС России потушили пожар в Тверской области. По уточненной информации, в аварию попали автоцистерна с битумом и грузовик с коробками", - говорится в сообщении МЧС.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ДТП
Пожар на трассе в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушили

МЧС: на тверской трассе М-11 "Нева" потушили пожар после ДТП с двумя грузовиками

© Фото : ГУ МЧС по Тверской областиНа месте ДТП в Тверской области
На месте ДТП в Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : ГУ МЧС по Тверской области
На месте ДТП в Тверской области
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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Пожар на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Как сообщало ранее МЧС, два грузовика загорелись после столкновения на трассе М-11 "Нева" у деревни Заболотье Тверской области. По данным регионального УМВД, около 17.00 мск водитель грузового автомобиля Scania потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на стоящий автомобиль Volvo, после чего врезался в железобетонное ограждение и загорелся. Пострадали оба водителя.
"Огнеборцы МЧС России потушили пожар в Тверской области. По уточненной информации, в аварию попали автоцистерна с битумом и грузовик с коробками", - говорится в сообщении МЧС.
Автобус Volvo загорелся на трассе М-4 Дон в Воронежской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Вчера, 14:37
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияДТП
 
 
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