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Пожар на трассе в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушили
Пожар на трассе в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушили - РИА Новости, 25.10.2024
Пожар на трассе в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушили
Пожар на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:18
2024-10-25T19:18
2024-10-25T19:33
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Пожар на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Как сообщало ранее МЧС, два грузовика загорелись после столкновения на трассе М-11 "Нева" у деревни Заболотье Тверской области. По данным регионального УМВД, около 17.00 мск водитель грузового автомобиля Scania потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на стоящий автомобиль Volvo, после чего врезался в железобетонное ограждение и загорелся. Пострадали оба водителя."Огнеборцы МЧС России потушили пожар в Тверской области. По уточненной информации, в аварию попали автоцистерна с битумом и грузовик с коробками", - говорится в сообщении МЧС.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ДТП
Пожар на трассе в Тверской области, где столкнулись два грузовика, потушили
МЧС: на тверской трассе М-11 "Нева" потушили пожар после ДТП с двумя грузовиками