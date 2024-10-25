https://ria.ru/20241025/dtp-1980157518.html

На трассе в Тверской области загорелись два грузовика

На трассе в Тверской области загорелись два грузовика - РИА Новости, 25.10.2024

На трассе в Тверской области загорелись два грузовика

Два грузовика загорелись после столкновения на трассе М-11 "Нева" у деревни Заболотье Тверской области, по предварительным данным, пострадал один человек,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:35

2024-10-25T18:35

2024-10-25T19:15

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

тверская область

дтп

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два грузовика загорелись после столкновения на трассе М-11 "Нева" у деревни Заболотье Тверской области, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Тверской области. Вблизи деревни Заболотье на 272-м километре трассы М-11 "Нева" столкнулись два грузовика. Обе машины загорелись. По предварительной информации, пострадал один человек", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте работают 28 специалистов и семь единиц техники МЧС России.Как позднее уточнило в своем Telegram-канале УМВД по Тверской области, ДТП произошло около 17.00 мск. Водитель грузового автомобиля Scania потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на стоящий автомобиль Volvo, после чего врезался в железобетонное ограждение и загорелся. Пострадали оба водителя.

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, тверская область, дтп