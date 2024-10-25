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В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 25.10.2024

В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

Три человека погибли, еще пять пострадали при столкновении трех легковых автомашин на федеральной трассе Р-228 в Волгоградской области, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:51

2024-10-25T15:51

2024-10-25T15:51

происшествия

россия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще пять пострадали при столкновении трех легковых автомашин на федеральной трассе Р-228 в Волгоградской области, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. "На 528-м километре федеральной трассы Р-228 столкнулись три легковушки. Пострадали восемь человек. Из них четверо госпитализированы, в том числе двое детей. К сожалению, три человека погибли", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, к ликвидации аварии привлечены 14 специалистов и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20241012/skoda-1977736651.html

россия

волгоградская область

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происшествия, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)