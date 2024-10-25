Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/dtp-1980104218.html
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 25.10.2024
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями
Три человека погибли, еще пять пострадали при столкновении трех легковых автомашин на федеральной трассе Р-228 в Волгоградской области, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:51
2024-10-25T15:51
происшествия
россия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980102575_0:99:1239:796_1920x0_80_0_0_a4199b94080e4a02fa987786157154d1.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще пять пострадали при столкновении трех легковых автомашин на федеральной трассе Р-228 в Волгоградской области, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. "На 528-м километре федеральной трассы Р-228 столкнулись три легковушки. Пострадали восемь человек. Из них четверо госпитализированы, в том числе двое детей. К сожалению, три человека погибли", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, к ликвидации аварии привлечены 14 специалистов и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20241012/skoda-1977736651.html
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980102575_0:0:1239:929_1920x0_80_0_0_2f8b05b163311ae4494b36b5c4533e94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

МЧС: три человека погибли, пятеро пострадали в ДТП под Волгоградом

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Волгоградской области
Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Волгоградской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще пять пострадали при столкновении трех легковых автомашин на федеральной трассе Р-228 в Волгоградской области, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
"На 528-м километре федеральной трассы Р-228 столкнулись три легковушки. Пострадали восемь человек. Из них четверо госпитализированы, в том числе двое детей. К сожалению, три человека погибли", - говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, к ликвидации аварии привлечены 14 специалистов и шесть единиц техники.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В Волгоградской области трое подростков перевернулись на родительской Skoda
12 октября, 14:28
 
ПроисшествияРоссияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала