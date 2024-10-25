https://ria.ru/20241025/dtp-1980057341.html
На Северном мосту в Краснодаре произошло ДТП, есть погибшие
На Северном мосту в Краснодаре произошло ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 25.10.2024
На Северном мосту в Краснодаре произошло ДТП, есть погибшие
Два человека погибли, ещё четверо пострадали в дорожной аварии с четырьмя авто на Северном мосту в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУМЧС Кубани. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:39
2024-10-25T13:39
2024-10-25T13:39
происшествия
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Два человека погибли, ещё четверо пострадали в дорожной аварии с четырьмя авто на Северном мосту в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУМЧС Кубани. Как отмечают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, авария произошла на первом Северном мосту, где машина вылетела на встречную полосу. "ДТП по адресу: пересечение улиц Северная и Передовая (1 мост). По предварительной информации, столкновение четырех автомобилей, двое погибших, четыре пострадавших", - сообщают спасатели. По данным министерства, сейчас проводятся работы, связанные с пожарной безопасностью на месте аварии. От МЧС России привлекаются 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Как уточнили в краевом ГУМВД, водитель Daewoo выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "ВАЗ 2109", Kia и "Лада Гранта". Погибли два пассажира Daewoo - мужчины 24 лет и 31 года. Предполагаемый виновник и еще двое его пассажиров 33 и 27 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение. Водителю "ВАЗ 2109" оказана разовая помощь медицинская помощь на месте. Прокуратура Краснодара начала проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Северном мосту в Краснодаре произошло ДТП, есть погибшие
Два человека погибли, четверо пострадали в ДТП на Северном мосту в Краснодаре
КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Два человека погибли, ещё четверо пострадали в дорожной аварии с четырьмя авто на Северном мосту в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУМЧС Кубани.
Как отмечают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, авария произошла на первом Северном мосту, где машина вылетела на встречную полосу.
«
"ДТП по адресу: пересечение улиц Северная и Передовая (1 мост). По предварительной информации, столкновение четырех автомобилей, двое погибших, четыре пострадавших", - сообщают спасатели.
По данным министерства, сейчас проводятся работы, связанные с пожарной безопасностью на месте аварии. От МЧС России привлекаются 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Как уточнили в краевом ГУМВД, водитель Daewoo выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "ВАЗ 2109", Kia и "Лада Гранта". Погибли два пассажира Daewoo - мужчины 24 лет и 31 года. Предполагаемый виновник и еще двое его пассажиров 33 и 27 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение. Водителю "ВАЗ 2109" оказана разовая помощь медицинская помощь на месте.
Прокуратура Краснодара начала проверку по факту ДТП.