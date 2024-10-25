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В Кемерово автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе - РИА Новости, 25.10.2024
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08:50 25.10.2024 (обновлено: 09:09 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/dtp-1979965983.html
В Кемерово автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
В Кемерово автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе - РИА Новости, 25.10.2024
В Кемерово автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Кемерово, решается вопрос о возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба главного управления МВД по... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T08:50
2024-10-25T09:09
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Кемерово, решается вопрос о возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 07.40 (03.40 мск) на бульваре имени академика Л.С. Барбараша. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово. "Предварительно установлено, что водитель автобуса "НефАЗ" совершил наезд на 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии потерпевшая скончалась на месте от полученных травм", – сообщает ведомство. В данный момент на месте ДТП работает оперативно-следственная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Следователем УМВД по Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – говорится в релизе.
https://ria.ru/20240829/dtp-1969104602.html
кемерово
россия
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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область
В Кемерово автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Кемерово утром автобус насмерть сбил 65-летнюю женщину на пешеходном переходе

© ГУ МВД России по Кемеровской областиСотрудники ДПС на мете ДТП в Кемерово, в результате которого погибла женщина-пешеход. Кадр видео
Сотрудники ДПС на мете ДТП в Кемерово, в результате которого погибла женщина-пешеход. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© ГУ МВД России по Кемеровской области
Сотрудники ДПС на мете ДТП в Кемерово, в результате которого погибла женщина-пешеход. Кадр видео
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КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Кемерово, решается вопрос о возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 07.40 (03.40 мск) на бульваре имени академика Л.С. Барбараша. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово.
"Предварительно установлено, что водитель автобуса "НефАЗ" совершил наезд на 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии потерпевшая скончалась на месте от полученных травм", – сообщает ведомство.
В данный момент на месте ДТП работает оперативно-следственная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Следователем УМВД по Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – говорится в релизе.
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