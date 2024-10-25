https://ria.ru/20241025/dtp-1979965983.html

В Кемерово автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Кемерово автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе - РИА Новости, 25.10.2024

В Кемерово автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Кемерово, решается вопрос о возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба главного управления МВД по... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T08:50

2024-10-25T08:50

2024-10-25T09:09

происшествия

кемерово

россия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Кемерово, решается вопрос о возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 07.40 (03.40 мск) на бульваре имени академика Л.С. Барбараша. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово. "Предварительно установлено, что водитель автобуса "НефАЗ" совершил наезд на 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии потерпевшая скончалась на месте от полученных травм", – сообщает ведомство. В данный момент на месте ДТП работает оперативно-следственная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Следователем УМВД по Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – говорится в релизе.

https://ria.ru/20240829/dtp-1969104602.html

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россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, россия, кемеровская область