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Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии - РИА Новости, 25.10.2024
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01:14 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/dodik-1979939664.html
Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии
Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии - РИА Новости, 25.10.2024
Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии
Лагерей, якобы действующих в Республике Сербской с российским участием для дестабилизации обстановки в Молдавии, не существует, заявил президент Республики... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:14
2024-10-25T01:14
в мире
республика сербская
молдавия
босния
милорад додик
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Лагерей, якобы действующих в Республике Сербской с российским участием для дестабилизации обстановки в Молдавии, не существует, заявил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "Вчера американское посольство (в Боснии - ред.) сообщило, что в Республике Сербской якобы находятся лагеря, которые вместе с вами мы совместно организовали для дестабилизации Молдавии. Это - абсолютная ложь. Но они хотят именно таким образом осуществлять давление и отравлять атмосферу", - сказал Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20241025/putin-1979938542.html
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в мире, республика сербская, молдавия, босния, милорад додик, владимир путин
В мире, Республика Сербская, Молдавия, Босния, Милорад Додик, Владимир Путин
Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии

Додик: лагерей с участием России для дестабилизации Молдавии не существует

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости
Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Лагерей, якобы действующих в Республике Сербской с российским участием для дестабилизации обстановки в Молдавии, не существует, заявил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
"Вчера американское посольство (в Боснии - ред.) сообщило, что в Республике Сербской якобы находятся лагеря, которые вместе с вами мы совместно организовали для дестабилизации Молдавии. Это - абсолютная ложь. Но они хотят именно таким образом осуществлять давление и отравлять атмосферу", - сказал Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Путин отверг обвинения в адрес России в организации беспорядков на Западе
01:03
 
В миреРеспублика СербскаяМолдавияБоснияМилорад ДодикВладимир Путин
 
 
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