https://ria.ru/20241025/dodik-1979939664.html
Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии
Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии - РИА Новости, 25.10.2024
Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии
Лагерей, якобы действующих в Республике Сербской с российским участием для дестабилизации обстановки в Молдавии, не существует, заявил президент Республики... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:14
2024-10-25T01:14
2024-10-25T01:14
в мире
республика сербская
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босния
милорад додик
владимир путин
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Лагерей, якобы действующих в Республике Сербской с российским участием для дестабилизации обстановки в Молдавии, не существует, заявил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "Вчера американское посольство (в Боснии - ред.) сообщило, что в Республике Сербской якобы находятся лагеря, которые вместе с вами мы совместно организовали для дестабилизации Молдавии. Это - абсолютная ложь. Но они хотят именно таким образом осуществлять давление и отравлять атмосферу", - сказал Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20241025/putin-1979938542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика сербская, молдавия, босния, милорад додик, владимир путин
В мире, Республика Сербская, Молдавия, Босния, Милорад Додик, Владимир Путин
Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии
Додик: лагерей с участием России для дестабилизации Молдавии не существует