https://ria.ru/20241025/dodik-1979939664.html

Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии

Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии - РИА Новости, 25.10.2024

Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии

Лагерей, якобы действующих в Республике Сербской с российским участием для дестабилизации обстановки в Молдавии, не существует, заявил президент Республики... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:14

2024-10-25T01:14

2024-10-25T01:14

в мире

республика сербская

молдавия

босния

милорад додик

владимир путин

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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Лагерей, якобы действующих в Республике Сербской с российским участием для дестабилизации обстановки в Молдавии, не существует, заявил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "Вчера американское посольство (в Боснии - ред.) сообщило, что в Республике Сербской якобы находятся лагеря, которые вместе с вами мы совместно организовали для дестабилизации Молдавии. Это - абсолютная ложь. Но они хотят именно таким образом осуществлять давление и отравлять атмосферу", - сказал Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20241025/putin-1979938542.html

республика сербская

молдавия

босния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, республика сербская, молдавия, босния, милорад додик, владимир путин