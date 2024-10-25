https://ria.ru/20241025/dnr-1979986154.html
В ДНР заочно осудили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ
В ДНР заочно осудили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
В ДНР заочно осудили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 7 годам колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:53
2024-10-25T10:53
2024-10-25T10:53
в мире
донецкая народная республика
грузия
россия
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 7 годам колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Киноиани к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По информации Генпрокуратуры, с марта по апрель 2022 года Киноиани прибыл на Украину и добровольно вступил в военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* (признано террористической организацией), где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Киноиани принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения превысил 155 тысяч рублей.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241024/prigovor-1979823161.html
донецкая народная республика
грузия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, грузия, россия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Грузия, Россия, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
В ДНР заочно осудили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к семи годам колонии наемника из Грузии