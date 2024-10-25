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В ДНР заочно осудили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
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10:53 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/dnr-1979986154.html
В ДНР заочно осудили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ
В ДНР заочно осудили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
В ДНР заочно осудили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 7 годам колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:53
2024-10-25T10:53
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 7 годам колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Киноиани к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По информации Генпрокуратуры, с марта по апрель 2022 года Киноиани прибыл на Украину и добровольно вступил в военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* (признано террористической организацией), где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Киноиани принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения превысил 155 тысяч рублей.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, донецкая народная республика, грузия, россия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Грузия, Россия, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
В ДНР заочно осудили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил к семи годам колонии наемника из Грузии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 7 годам колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Киноиани к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По информации Генпрокуратуры, с марта по апрель 2022 года Киноиани прибыл на Украину и добровольно вступил в военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* (признано террористической организацией), где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Киноиани принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.
Размер полученного наемником вознаграждения превысил 155 тысяч рублей.
*Запрещенная в России террористическая организация
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В миреДонецкая Народная РеспубликаГрузияРоссияВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФ
 
 
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