https://ria.ru/20241025/deputat-1980058774.html
Во Владимирской области депутата заподозрили в организации рабского труда
Во Владимирской области депутата заподозрили в организации рабского труда - РИА Новости, 25.10.2024
Во Владимирской области депутата заподозрили в организации рабского труда
Районный депутат другие члены преступной группы арестованы во Владимирской области по подозрению в мошенничестве и использовании рабского труда – они похитили... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:41
2024-10-25T13:41
2024-10-25T13:41
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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Районный депутат другие члены преступной группы арестованы во Владимирской области по подозрению в мошенничестве и использовании рабского труда – они похитили деньги участника СВО и удерживали на автомойке троих мужчин, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. "В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК находится уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, совершенное организованной группой) в отношении депутата совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области и иных лиц", - говорится в сообщении управления. По предварительным данным, в период с июля по октябрь фигурант совместно с членами организованной им преступной группы похитил с банковского счета участника специальной военной операции более 1 миллиона рублей. "Кроме того, с февраля 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их рабский труд. Применяя к потерпевшим насилие, участники организованной группы понуждали их бесплатно выполнять трудовые обязанности и поручения в любое время суток", - отмечает ведомство. В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего лица решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнило ведомство. Преступная деятельность выявлена и пресечена следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ.
https://ria.ru/20241021/rabstvo-1979169129.html
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происшествия, россия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владимирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимирской области депутата заподозрили в организации рабского труда
Во Владимирской области арестовали депутата, удерживавшего троих мужчин
РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости.
Районный депутат другие члены преступной группы арестованы во Владимирской области по подозрению в мошенничестве и использовании рабского труда – они похитили деньги участника СВО и удерживали на автомойке троих мужчин, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале
.
"В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК находится уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, совершенное организованной группой) в отношении депутата совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области и иных лиц", - говорится в сообщении управления.
По предварительным данным, в период с июля по октябрь фигурант совместно с членами организованной им преступной группы похитил с банковского счета участника специальной военной операции более 1 миллиона рублей.
"Кроме того, с февраля 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их рабский труд. Применяя к потерпевшим насилие, участники организованной группы понуждали их бесплатно выполнять трудовые обязанности и поручения в любое время суток", - отмечает ведомство.
В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего лица решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнило ведомство.
Преступная деятельность выявлена и пресечена следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ.