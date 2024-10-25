https://ria.ru/20241025/deputat-1980058774.html

Во Владимирской области депутата заподозрили в организации рабского труда

Во Владимирской области депутата заподозрили в организации рабского труда - РИА Новости, 25.10.2024

Во Владимирской области депутата заподозрили в организации рабского труда

Районный депутат другие члены преступной группы арестованы во Владимирской области по подозрению в мошенничестве и использовании рабского труда – они похитили... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:41

2024-10-25T13:41

2024-10-25T13:41

происшествия

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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Районный депутат другие члены преступной группы арестованы во Владимирской области по подозрению в мошенничестве и использовании рабского труда – они похитили деньги участника СВО и удерживали на автомойке троих мужчин, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. "В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК находится уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, совершенное организованной группой) в отношении депутата совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области и иных лиц", - говорится в сообщении управления. По предварительным данным, в период с июля по октябрь фигурант совместно с членами организованной им преступной группы похитил с банковского счета участника специальной военной операции более 1 миллиона рублей. "Кроме того, с февраля 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их рабский труд. Применяя к потерпевшим насилие, участники организованной группы понуждали их бесплатно выполнять трудовые обязанности и поручения в любое время суток", - отмечает ведомство. В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего лица решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнило ведомство. Преступная деятельность выявлена и пресечена следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ.

https://ria.ru/20241021/rabstvo-1979169129.html

https://ria.ru/20240926/shilkin-1974917588.html

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происшествия, россия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)